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20 июля 2025 в 16:22

Собянин рассказал о сработавшей системе ПВО около Москвы

Собянин: силы ПВО сбили четыре БПЛА, которые летели в сторону Москвы

Фото: МО РФ

Российские противовоздушные силы уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Информация о наличии пострадавших не приводится.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил градоначальник.

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

В Сети появились кадры из Зеленограда, на которых запечатлены пожары в некоторых дворах города после атаки БПЛА. По данным местных пабликов, в 20-м микрорайоне города вспыхнули как минимум два автомобиля. По предварительной информации пострадавших нет.

Сергей Собянин
Москва
Подмосковье
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беспилотники
ПВО
атаки ВСУ
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