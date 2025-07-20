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Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 10:04

Собянин привел детали атаки на Москву со стороны ВСУ

Собянин сообщил о ликвидации четырех летевших на Москву украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Ликвидированы четыре летевших на Москву украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

До этого российские силы ПВО за три часа сбили 10 украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями. По данным Минобороны РФ, все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в утренние часы.

Также стало известно, что после атаки украинских БПЛА в Ростовской области произошло отключение электричества в пяти населенных пунктах Каменского района. Врио главы региона уточнил, что около двух тысяч человек остались без электроснабжения.

Ранее в Минобороны информировали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. Из них 19 — над территорией Московского региона, добавили в ведомстве. При этом больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38 БПЛА.

Сергей Собянин
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Москва
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