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19 июля 2025 в 11:56

В двух регионах России за три часа уничтожили 10 дронов

Минобороны РФ: 10 украинских дронов сбили над Брянской и Смоленской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников за три часа, сообщили в Минобороны РФ. Аппараты сбиты над Брянской и Смоленской областями.

В период с 08:30 мск до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по пять БПЛА — над территориями Брянской и Смоленской областей, — указывается в сообщении.

Ранее Минобороны проинформировало, что в ночь на 19 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу девять регионов России. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 71 воздушную цель. Больше всего беспилотников противник запустил по Ростовской области. В небе над регионом сбили 24 цели.

В ночь на 19 июля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников в регионе произошло отключение электроснабжения в пяти населенных пунктах. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» написал, что в ходе боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины впервые применили тактику «беспилотного штурма» российских позиций. По его данным, атака осуществлялась с использованием FPV-дронов и наземных роботизированных платформ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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