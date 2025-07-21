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21 июля 2025 в 03:25

Пошлины Трампа вызвали зависимость США от России

WP: пошлины Трампа на карбамид привели к удвоению его поставок из России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение пошлин США на импорт карбамида привело к парадоксальному результату. Поставки этого ключевого удобрения из России в Америку выросли вдвое, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитиков. Глава Белого дома Дональд Трамп ввел 10%-ные пошлины на карбамид из многих стран-производителей, включая Катар и Алжир.

Однако Россия пошлин избежала. Американские власти объяснили это решение тем, что против Москвы уже действует широкий санкционный режим. В результате российские поставки стали значительно более конкурентоспособными.

Данные нью-йоркской компании StoneX показывают резкий рост доли РФ на американском рынке карбамида: в мае она достигла 64% от всего импорта удобрений в США. Это примерно вдвое больше, чем до введения новых пошлин. Карбамид критически важен для выращивания пшеницы, кукурузы и риса.

Рост зависимости США от российского карбамида стал неожиданным последствием торговой политики. Статистика Бюро переписи США подтверждает рост экспорта из России в США в целом: в мае он составил $539,6 млн, достигнув одного из самых высоких показателей за последние годы.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что у Вашингтона почти не осталось рычагов давления на Москву. Он убежден, что санкции США причиняют Америке больший ущерб, чем России.

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