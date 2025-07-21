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21 июля 2025 в 01:36

Алаудинов рассказал, что ждет участника драки у бассейна в Луганске

Алаудинов: участник драки у бассейна в Луганске отправлен на фронт

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал РИА Новости скандальную драку у бассейна в Луганске. Один из участников, военнослужащий Алихан Берсаев, уже отправлен на передовую, а блогер Максим Дивнич должен понести уголовное наказание за разжигание розни, отметил он.

Инцидент, попавший на видео 17 июля, изначально подавался как конфликт с бойцом спецназа «Ахмат». Алаудинов опроверг это, указав, что Берсаев — штурмовик другого подразделения ВС РФ, но уже направлен туда, «где и должен быть». Командир «Ахмата» резко осудил поведение Берсаева в бассейне, назвав его недопустимым, особенно во время конфликта, и потребовал строгого наказания.

Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время <...> он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. <…> Он был отправлен на передовую, туда, где и должен был находиться изначально, — пояснил Алаудинов.

Ранее Берсаев прокомментировал обвинения со стороны Дивнича. Последний утверждал, что военный приставал к девушкам в бассейне и вступил в конфликт после замечания. По словам Берсаева, его оппонент солгал. Он считает, что Дивнич имеет неприязнь к чеченцам.

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