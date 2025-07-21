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21 июля 2025 в 03:11

«Морковка для ослов»: Зеленского высмеяли из-за слов Мерца о ЕС и Украине

Депутат Рады Дубинский: слова Мерца о Киеве в ЕС стали поражением Зеленского

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: hristoph Soeder/dpa/Global Look Press

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности скорого вступления Киева в Евросоюз являются политическим поражением украинского лидера Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене. В своем Telegram-канале он отметил, что данный факт опровергает все ключевые обещания народу от украинского руководства.

По сути, это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, — отметил Дубинский.

Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии заявил, что вопрос членства Украины в ЕС может рассматриваться только после окончания конфликта и потребует многолетнего процесса. Канцлер подчеркнул, что во время боевых действий присоединение к европейскому объединению невозможно.

Ранее сообщалось, что жители Германии не понимают, почему правительство канцлера дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, в этом причина того, что у АдГ становится все больше сторонников.

Фридрих Мерц
Александр Дубинский
Евросоюз
Украина
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