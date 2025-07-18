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18 июля 2025 в 21:11

Мерц раскрыл перспективы вступления Украины в Евросоюз

Мерц: вступление Украины в Евросоюз во время конфликта с Россией исключено

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз невозможно до окончания боевых действий в стране, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии. Он отметил, что только после этого можно будет обсуждать вопрос о долгосрочном восстановлении Украины.

Главный приоритет — завершение войны. Затем мы обсудим восстановление Украины, что займет годы. Пока конфликт продолжается, вступление в ЕС исключено, — подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее Мерц призвал Европу уточнить, каким образом американские власти смогут заменить оружие, которое страны планируют передать Украине. Политик отметил, что Германия намерена внести значительный вклад в инициативу президента США по поставке вооружения за счет европейцев.

До этого Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.

Фридрих Мерц
Германия
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Евросоюз
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