Мерц раскрыл перспективы вступления Украины в Евросоюз Мерц: вступление Украины в Евросоюз во время конфликта с Россией исключено

Вступление Украины в Европейский союз невозможно до окончания боевых действий в стране, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии. Он отметил, что только после этого можно будет обсуждать вопрос о долгосрочном восстановлении Украины.

Главный приоритет — завершение войны. Затем мы обсудим восстановление Украины, что займет годы. Пока конфликт продолжается, вступление в ЕС исключено, — подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее Мерц призвал Европу уточнить, каким образом американские власти смогут заменить оружие, которое страны планируют передать Украине. Политик отметил, что Германия намерена внести значительный вклад в инициативу президента США по поставке вооружения за счет европейцев.

До этого Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.