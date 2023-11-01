Продюсера детского телеканала Art Kids приговорили за педофилию Mash: продюсер Art Kids Разумовский получил 13 лет тюрьмы за педофилию

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщил, что продюсера детского телеканала Art Kids приговорили к 13 годам тюрьмы за педофилию. Канал подчеркнул, что 64-летний Александр Разумовский растлил минимум шестеро детей.

По информации Mash, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как уточнили в СУ СК РФ по Москве, продюсер использовал свои профессиональные навыки, чтобы завязать с детьми знакомство.

Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемый, находясь на территории различных субъектов Российской Федерации, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, используя также свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, — отметили в столичном СК.

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