Пожар в Москве ликвидирован МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме на Пресненском Валу

Пожар в жилом восьмиэтажном доме на Пресненском Валу в Москве ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на источник. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Пожар полностью ликвидирован, — сказал собеседник.

До этого появилась информация, что число спасенных достигло 37. При пожаре пострадали восемь человек. Все они обратились к медикам. По данным МЧС, горела лестница подъезда по всей его высоте — с первого по восьмой этажи. Часть жильцов была заблокирована в квартирах из-за плотной дымовой завесы. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Также в Сети были опубликованы кадры пожара. На снимке виден крупный столб густого дыма, поднимающийся в небо. Черное облако окутало несколько этажей многоквартирного дома.

