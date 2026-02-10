Зимняя Олимпиада — 2026
Число эвакуированных при пожаре в Москве увеличилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Число спасенных из охваченного огнем жилого дома на Пресненском Валу в Москве достигло 37, передает ТАСС со ссылкой на источник. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

К этой минуте из дома спасены 37 человек. Работы на месте пожара продолжаются, — сказал собеседник.

Ранее появилась информация, что при пожаре пострадали восемь человек. Все они обратились к медикам. По данным МЧС, горела лестница подъезда по всей его высоте — с первого по восьмой этажи. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Также в Сети были опубликованы кадры пожара. На снимке виден крупный столб густого дыма, поднимающийся в небо. Черное облако окутало несколько этажей многоквартирного дома.

До этого мужчина без определенного места жительства едва не устроил пожар в помещении администрации села Кубовая под Новосибирском. Возгорание началось после того, как нарушитель положил трусы в микроволновую печь. На объект направили группу быстрого реагирования.

