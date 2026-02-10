Появились кадры крупного пожара в доме на Пресненском Валу в Москве

Telegram-канал Baza опубликовал кадры мощного пожара в многоэтажном доме в Пресненском районе Москвы. По его информации, в доме горят сразу несколько этажей.

На снимке виден крупный столб густого дыма, поднимающийся в небо. Черное облако окутало несколько этажей многоквартирного дома.

В материале говорится, что пожар произошел в восьмиэтажном доме №5 на Пресненском Валу. По словам очевидцев, огнем охвачены четыре этажа — со второго по пятый, а часть жильцов оказалась заблокирована в квартирах из-за плотной дымовой завесы.

Ранее источник в оперативных службах сообщал, что возгорание произошло на последнем, восьмом этаже здания. Жители трех верхних этажей дома, охваченных огнем и дымом, просят о помощи. При этом возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

