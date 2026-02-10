Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:44

Пожар на ТЭЦ во Владивостоке оставил без электроснабжения 50 тыс. человек

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ во Владивостоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ведомство организовало по данному факту проверку. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о 50 тыс. местных жителей.

Установлено, что 10 февраля 2026 года произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока, — сообщили в прокуратуре.

Как уточняет Baza, авария произошла на теплоэлектроцентрали «Северная». По версии канала, пожар произошел из-за замыкания на одном из трансформаторов, после чего подстанцию экстренно отключили.

В результате ЧП обесточен весь жилой район «Вторая речка». Более 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока и прилегающих улицах остались без света. По сообщениям жителей, также пропали отопление и горячая вода, перестали работать кассы в магазинах и уличные светофоры.

Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции. На контроле проведение аварийно-восстановительных работ и ликвидация возгорания, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в промзоне «Большевик» в Ленинградской области на территории сырного производства произошел мощный пожар. Огонь охватил одноэтажное здание смешанной конструкции площадью около 300 квадратных метров.

Владивосток
Приморский край
пожары
ТЭЦ
происшествия
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в метро Москвы
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.