Пожар на ТЭЦ во Владивостоке оставил без электроснабжения 50 тыс. человек

Пожар на ТЭЦ во Владивостоке оставил без электроснабжения 50 тыс. человек Прокуратура Приморья проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ во Владивостоке

Крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ведомство организовало по данному факту проверку. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о 50 тыс. местных жителей.

Установлено, что 10 февраля 2026 года произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока, — сообщили в прокуратуре.

Как уточняет Baza, авария произошла на теплоэлектроцентрали «Северная». По версии канала, пожар произошел из-за замыкания на одном из трансформаторов, после чего подстанцию экстренно отключили.

В результате ЧП обесточен весь жилой район «Вторая речка». Более 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока и прилегающих улицах остались без света. По сообщениям жителей, также пропали отопление и горячая вода, перестали работать кассы в магазинах и уличные светофоры.

Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции. На контроле проведение аварийно-восстановительных работ и ликвидация возгорания, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в промзоне «Большевик» в Ленинградской области на территории сырного производства произошел мощный пожар. Огонь охватил одноэтажное здание смешанной конструкции площадью около 300 квадратных метров.