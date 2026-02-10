Пожар на ТЭЦ во Владивостоке оставил без электроснабжения 50 тыс. человек

Крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ведомство организовало по данному факту проверку. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о 50 тыс. местных жителей.
Установлено, что 10 февраля 2026 года произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока, — сообщили в прокуратуре.
Как уточняет Baza, авария произошла на теплоэлектроцентрали «Северная». По версии канала, пожар произошел из-за замыкания на одном из трансформаторов, после чего подстанцию экстренно отключили.
В результате ЧП обесточен весь жилой район «Вторая речка». Более 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока и прилегающих улицах остались без света. По сообщениям жителей, также пропали отопление и горячая вода, перестали работать кассы в магазинах и уличные светофоры.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции. На контроле проведение аварийно-восстановительных работ и ликвидация возгорания, — сообщили в прокуратуре.
