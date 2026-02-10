Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:18

В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи

Мощный пожар вспыхнул в жилом доме на Пресненском Валу в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По данным собеседника агентства, возгорание произошло на последнем, восьмом этаже здания. Жители трех верхних этажей дома, охваченных огнем и дымом, просят о помощи.

На восьмом, последнем этаже дома № 5 по Пресненскому Валу произошел пожар. Люди с трех последних этажей просят о помощи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, — сказал источник.

Ранее крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города. Речь идет о 50 тыс. местных жителей. Приморская прокуратура организовала по данному факту проверку.

До этого в промзоне «Большевик» в Ленинградской области на территории сырного производства произошел мощный пожар. Огонь охватил одноэтажное здание смешанной конструкции площадью около 300 квадратных метров.

Тем временем в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

