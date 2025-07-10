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10 июля 2025 в 19:27

Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты

Росавиация сообщила о введении ограничений во Внуково, Домодедово и Жуковском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. По словам представителя службы, решение приостановить их работу принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что ВСУ попытались атаковать Москву. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к городу. Спустя 20 минут глава столицы заявил еще об одной атаке — уничтожен дрон. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на 10 июля сбили 14 беспилотников ВСУ. БПЛА уничтожили в акватории Черного моря и в Крыму, а также в Белгородской, Пензенской и Курской областях. Информации о пострадавших или разрушениях ведомство не приводило.

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