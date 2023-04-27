Беспилотник скинул предмет возле здания столичного отдела полиции Baza: в столичном отделе УВД ввели план «Крепость» после пролетевшего беспилотника

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что над зданием 2-го отдела УВД на Московском метрополитене пролетел беспилотник. По информации канала, командир взвода сообщил, что дрон сбросил неопознанный предмет рядом со зданием. Авторы утверждают, что из-за этого полицейские ввели план «Крепость» в отделе. Позднее источник Telegram-канала SHOT уточнил, что тревога была ложной. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации Baza, после пролета над зданием отдела УВД беспилотник скрылся в неизвестном направлении. В свою очередь SHOT утверждает, что силовики проводят учения на территории отдела УВД, а план «Крепость» был введен для отработки действий.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

26 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. По данным канала, дрон оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров без посторонних предметов и опознавательных знаков. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

Также в этот день «Известия» сообщили, что житель Можайского района Московской области нашел беспилотник с камерой. К устройству был прикреплен красный парашют. Предположительно, БПЛА похож на разведывательный. Комментария Минобороны России не последовало.