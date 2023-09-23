Аниматор украл у руководства секс-шопа более 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аниматор сети магазинов интимных товаров «Розовый кролик» украл у руководства более 100 тысяч рублей, пообещав починить дилдо, мастурбаторы и другие продукты сети магазинов, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина год проработал в брендовом костюме, не вызывая нареканий, почему и получил повышение.

На новой должности он и запросил деньги на ремонт и новое оформление, после чего с полученной суммой скрылся в Санкт-Петербурге. Руководство пробило мужчину по базам Службу безопасности и выяснило, что он весь год представлялся им чужим именем и ранее был судим по наркостатье.

В начале сентября мужчина дважды за день украл несколько пачек презервативов из магазина «Пятерочка» в Солнечногорске в Московской области, при этом во время второго своего визита он угрожал ножом вставшей на его пути продавщице. Позднее полицейские задержали злоумышленника.

В июне Екатеринбурге был ограблен секс-шоп. Группа злоумышленников забрала все товары без разбора, а также разбила компьютер и украла рабочий телефон. По предварительным подсчетам, магазину был нанесен ущерб на 100 тысяч рублей.

В мае в подмосковном Ногинске мужчина ограбил секс-шоп. Прохожий на улице пытался догнать вора, однако тот ударил его украденным кнутом и убежал. Позже полицейские задержали вора.