Новости регионов: в Омске мужчина погиб, катаясь на водной «ватрушке»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске 22-летний мужчина погиб в результате столкновения гидроцикла и водного тюбинга. К уголовной ответственности привлечены два человека: водитель водного мотоцикла, скрывшийся с места происшествия и найденный спустя три дня, а также водитель катера, который буксировал «ватрушку». Он вел бизнес незаконно. Между тем в Нижнем Новгороде пара экстремалов-руферов сняла свой поцелуй на высоте 170 метров. Для установления своеобразного рекорда парень и девушка залезли на радиомачту.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Около 1,5 тысячи жителей Ставрополья остались без света из-за аварии. Как пишет newstracker.ru, из-за повреждения линии электропередачи некоторые улицы погрузились в темноту.

Республика Удмуртия

Прокуратура выявила опасные конструкции на детских площадках в Юкаменском районе Удмуртии, сообщает udm-info.ru. Недостаточно надежно закрепленные конструкции располагались на четырех детских площадках.

Ростовская область

В Ростове перечислили наиболее затапливаемые дождями районы, сообщает rostovgazeta.ru. Самыми подтапливаемыми местами в областном центре являются улицы Малиновского, Таганрогская, Пушкинская, проспект Королева, пересечение Авиамоторной и Тульской.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/РИА Новости

Республика Татарстан

Прокуроры Татарстана в судебном порядке потребовали организовать движение школьного автобуса в Куюках, сообщает inkazan.ru. Сотрудники прокуратуры выяснили, что перевозка учеников лицея «Алгоритм» из поселка Новые Салмачи и жилого комплекса «Яшьлек» не проводится из-за отсутствия асфальта. Кроме того, на участке до кольцевой развязки улиц Приозерная и Туганлык нет пешеходного тротуара.

Волгоградская область

В Волгограде на мосту произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает издание novostivolgograda.ru. 42-летний мужчина получил удар током в ходе выполнения монтажных работ. Рабочий скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде парень и девушка сняли свой поцелуй на высоте 170 метров. Как пишет newsnn.ru, для совершения такого своеобразного рекорда пара экстремалов-руферов залезла на радиомачту. Ранее они выкладывали в Сеть подобное видео, снятое на стреле башенного крана.

Свердловская область

В Екатеринбурге был ограблен секс-шоп, сообщает tagilcity.ru. Группа злоумышленников забрала все товары без разбора, а также разбила компьютер и украла рабочий телефон. По предварительным подсчетам, магазину был нанесен ущерб на 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

17-летняя жительница Оренбурга тайно уехала в Санкт-Петербург к возлюбленному, сообщает 56orb.ru. Девушка не поставила в известность о своих планах родственников, которые вынуждены были обратиться в полицию. Беглянку уже нашли и вернули в отчий дом.

Тюменская область

В Тюменской области испекли гигантский пряник, сообщает nashgorod.ru. Такой шедевр кондитерского дела создали к историко-гастрономическому фестивалю в Заводоуковске.

Омская область

Двух жителей Омска привлекут к уголовной ответственности за гибель 22-летнего молодого человека, сообщает gorod55.ru. Причиной смерти стало столкновение водного тюбинга и гидроцикла. При этом водитель водного мотоцикла скрылся с места трагедии. Спустя три дня виновника столкновения удалось найти. Также было установлено, что водитель катера, который буксировал «ватрушку», вел бизнес незаконно.

Карелия

Житель Карелии отправится в тюрьму после стрельбы в дачном кооперативе. Как сообщает karelinform.ru, дебошир ворвался на соседскую дачу и начал стрелять, угрожая расправой детям и взрослым после конфликта с хозяином данного участка. Теперь агрессору предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима в течение семи лет.

Приморский край

В Приморье спасатели извлекли из воды тело третьего утонувшего ребенка. Ранее было установлено, что трое мальчиков пытались спасти друга, который начал тонуть в реке Арсеньевка села Новосысоевка Яковлевского округа, однако их унесло течением. Тонувший мальчик смог спастись, зацепившись за корягу. Как сообщает vostokmedia.com, заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Фото: Главное управление МЧС по Приморскому краю

Башкирия

В Башкирии за последние 24 часа произошли три смертельных ДТП: на южном обходе села Иглино, на 3-м км дороги Кшанны — Болотино и на 6-м км трассы Алегазово — Бургаджино, сообщает mkset.ru. По сведениям Госавтоинспекции, в первом и в третьем случаях к гибели граждан привело опрокидывание автомобилей, во втором — съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. Во всех трех случаях погибли водители автотранспорта.

Хабаровский край

Хабаровск находится на 22-й строчке рейтинга зарплат в российских городах. Самые достойные зарплаты получают представители финансовой отрасли и сотрудники банков, сообщает transsibinfo.com. На первом месте расположился Петропавловск-Камчатский, где самые внушительные зарплаты получают работники сфер рыболовства, сельского и лесного хозяйства.