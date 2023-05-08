Похититель секс-игрушек отхлестал мужчину кнутом во время бегства РЕН ТВ: в Ногинске грабитель отхлестал кнутом из секс-шопа мужчину во время бегства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске мужчина ограбил секс-шоп. Прохожий на улице пытался догнать вора, однако тот ударил его украденным кнутом и убежал. Кадрами с места произошедшего поделился телеканал РЕН ТВ. Позднее полиция задержала любителя интимных товаров.

Мужчина пришел в секс-шоп и долго выбирал, что купить, советуясь с продавцом за прилавком. В итоге он выбрал три вещи и поспешил покинуть магазин, не расплатившись. Продавец швырнула в него товаром, чтобы задержать, но мужчина убежал. Позднее он наткнулся на прохожего, который попытался отобрать у него одну из секс-игрушек. Грабитель нанес ему сильный удар украденным кнутом и побежал дальше. Вора удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ограбил секс-шоп. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина убежал из магазина.

Работница секс-шопа догнала нарушителя на улице, однако оба поскользнулись и упали, и грабителю удалось скрыться. Позже полицейские отследили по камерам, в какой подъезд забежал преступник.