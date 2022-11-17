В Москве мужчина ограбил секс-шоп

Фото: Shutterstock

Мужчина в Москве ограбил секс-шоп, передает РЕН ТВ. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина пошел прочь из магазина.

Работница секс-шопа догнала нарушителя на улице, однако оба поскользнулись, упали и грабителю удалось убежать. Позже правоохранители отследили по камерам, в какой подъезд забежал преступник.

В октябре житель Омска вломился в секс-шоп. Мужчина разбил двери и окна в магазине «Эрос», попытался вынести товары, но потерял сознание на обратном пути. Его обнаружили среди последствий взлома и различных атрибутов ассортимента секс-шопа.

Ранее в сентябре стало известно, что в России в четыре раза вырос спрос на секс-игрушки. Онлайн-площадки, где можно купить товары для взрослых, стали пользоваться огромной популярностью. Так, за первое полугодие 2022 года россияне купили 683 млн интим-игрушек. Самой большой популярностью пользуются куклы для сексуальных утех.