Мужчина отказался платить за презервативы из «Пятерочки» и взялся за нож В Солнечногорске мужчина с ножом украл презервативы из «Пятерочки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина дважды за день украл несколько пачек презервативов из магазина «Пятерочка» в Солнечногорске в Московской области, при этом во время второго своего визита он угрожал ножом вставшей на его пути продавщице, пишет Telegram-канал SHOT. Позднее полицейские задержали злоумышленника.

Инциденты произошли в поселке Андреевка на Аграрной улице. 21-летний житель села Голубое украл из «Пятерочки» продукты, алкоголь и несколько пачек презервативов. Позднее в тот же день злоумышленник решил вернуться и захватить с собой еще несколько пачек контрацептивов. Ему попыталась помешать продавщица, однако он достал нож и стал им угрожать.

Ранее в подмосковном Ногинске мужчина ограбил секс-шоп. Прохожий на улице пытался догнать вора, однако тот ударил его украденным кнутом и убежал. Вора удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

До этого в Серпухове нетрезвый мужчина угрожал зарезать ножом компанию друзей за отказ дать прикурить. Двое молодых людей из группы сбили злоумышленника с ног и отобрали у него холодное оружие. Позднее полиция арестовала злоумышленника.

В ноябре прошлого года мужчина украл «игрушки для взрослых» из секс-шопа в Москве. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина убежал из магазина.