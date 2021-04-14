UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье, несмотря на конфликт

https://static.news.ru/photo/d70b7738-9d24-11eb-aec1-96000091f725_660.jpg Дастин Порье, Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Об этом промоушен объявил на своей странице в Instagram.

Поединок пройдёт в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года. На арене T-Mobile будут присутствовать зрители, причём — все 20 тысяч человек, на которые рассчитана площадка.

Бой был анонсирован, несмотря на то, что накануне Макгрегор объявил о его отмене в социальных сетях.

Как писал NEWS.ru, это было вызвано конфликтом с Дастином Порье из-за пожертвования в благотворительный фонд. Дастин уличил Конора в том, что тот не перевёл обещанные $500 тыс., а ирландец оппонента в том, что тот не скинул ему план расходования средств.

Не остался в стороне от конфликта и Хабиб Нурмагомедов, высмеявший Макгрегора.