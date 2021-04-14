UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье, несмотря на конфликт

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Об этом промоушен объявил на своей странице в Instagram.
Поединок пройдёт в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года. На арене T-Mobile будут присутствовать зрители, причём — все 20 тысяч человек, на которые рассчитана площадка.
Бой был анонсирован, несмотря на то, что накануне Макгрегор объявил о его отмене в социальных сетях.
Как писал NEWS.ru, это было вызвано конфликтом с Дастином Порье из-за пожертвования в благотворительный фонд. Дастин уличил Конора в том, что тот не перевёл обещанные $500 тыс., а ирландец оппонента в том, что тот не скинул ему план расходования средств.
Не остался в стороне от конфликта и Хабиб Нурмагомедов, высмеявший Макгрегора.