Дети, деньги, два бойца: из-за чего поругались побитые Хабибом звёзды UFC

Конор Макгрегор за 6-7 лет, что находится у всех на виду, бывал разным. Чаще всего — пошлым, шумным и острым на язык, особенно в перепалках с Хабибом, но иногда — другим. Человек, которого он всегда уважал и с которым не позволял себе «треша» — это Дастин Порье. Но сейчас, похоже, всё изменилось. Почему поругались два успешных бойца UFC и кому хуже от этого конфликта — попробуем разобраться.

Что случилось

Макрегор и Порье удивили в январе этого года тем, в какой вежливой манере прошёл их бой и всё, что было вокруг него. Никакого тебе неуважения к семье, к команде, друг к другу. Ребята постоянно шутили и братались. Конор даже пообещал пожертвовать в благотворительный фонд Порье 500 тысяч долларов. Трудно было поверить, что главный провокатор в мире ММА вообще способен быть таким милым на публике. Но теперь всё вернулось в привычное русло.

Jeff Bottari/GLOBAL LOOK PRESS

Перепалка с Порье началась с одного из самых безобидных выпадов в карьере Конора. В качестве раскрутки боя он сделал пост в Instagram, где рассказал и показал, как нокаутирует Дастина.

Вот мой прогноз. Я выиграю трилогию [у Порье] фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику, — написал Макгрегор.

На это Порье отреагировал довольно серьёзно, с личной претензией.

Смешное предсказание! А ещё ты предсказывал, что пришлёшь пожертвование в мой фонд, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся, 10 июля заплатишь за всё! — написал Дастин и добавил, что его организация трижды пыталась связаться с Конором, но тот исчез.

Конор не стал отрицать, что не делал пожертвования, но обвинил Порье в том, что его люди не предоставили ему документов о том, как именно 500 тысяч долларов (огромная сумма для пожертвования) будут расходоваться.

Ты просто тупая деревенщина, твой мозг мёртв. 500 тыс. долларов без планов, как они будут расходоваться... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 июля. Удачи. Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец, — написал Макгрегор.

Порье отреагировал на это с юмором. Он написал «ОК» и приложил видео, как добивает уже сбитого с ног Конора в последнем их бою.

Затем он добавил, что пожертвование — это не долг и он не может отправить деньги, пока не получит документы о том, как эти деньги будут расходоваться. Это нормальная процедура, которая используется перед любыми пожертвованиями. В этом случае он документов он так и не получил.

Jeff Bottari/GLOBAL LOOK PRESS

Порье в свою очередь заявил, что люди из его фонда присылали Конору все необходимые документы.

Как я уже сказал, твоя команда не отвечала на наши электронные письма, в том числе с подробным отчётом о том, куда именно пойдут деньги. 10 июля ты снова ощутишь вкус поражения! — написал он в Twitter

В конфликт даже вмешался Хабиб Нурмагомедов, разумеется, вставший на сторону Порье. Россиянин высмеял необязательность Конора соответствующим видео.

Хабиб хорошо знает обоих спортсменов, над обоими одержал победы в последние пару лет, но в плане взаимного уважения с Порье у него сложилось намного лучше, чем с Макгрегором.

Что будет

На этом пока переписка остановилась. В этой истории Конор выглядит не очень красиво. Похоже, он действительно зажал 500 тысяч долларов, которые обещал пожертвовать. Фонд Дастина Порье — это не абы какая организация, её хорошо знают в мире ММА, туда ранее жертвовали деньги и Хабиб Нурмагомедов, и Дэйна Уайт. Фонд занимается помощью больным детям, в том числе онкобольным. Нет сомнений в том, что Конор не выполнил общения, которое давал. Вдобавок устроил истерику, соскочил с боя.

Но это не означает, что Порье прав на 100 процентов. Публично обвинять в жадности — такое себе дело. К тому же, нельзя сказать, что Макгрегор действительно жадный. Он и сам занимается благотворительностью, строит в Ирландии дома для бездомных, а во время пандемии пожертвовал миллион долларов для ирландских клиник. Щедрость Макгрегора — это не миф.

Конора явно разозлила эта ситуация с фондом Порье, и возможно, он на полном серьёзе решил отказаться от третьего боя с Дастином. Если он так решил, UFC не сможет его переубедить. Возможно, они потеряют в деньгах, но не сильно. Им важно вернуть Конора в октагон, а не устроить ему бой именно с Порье. Будет Конор — будут деньги, а кто соперник — не так важно.



Единственный проигравший в этой ситуации — сам Дастин. Макгрегор спокойно может отказаться от боя с Порье и выбрать другого оппонента с меньшим риском проиграть. Дастину же до известности Конора далеко, и бой с ирландцем был лучшим шансом заработать семизначную сумму. Лучшим, и возможно, единственным.

Сейчас, скорее всего, конфликт попытаются замять, а бой сохранить. Пока этот вариант выглядит самым простым. Любую перепалку всегда можно назвать раскруткой поединка. Сейчас этот процесс пошёл ещё быстрее, ведь у фанатов появилась новая тема для обсуждения.