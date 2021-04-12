«Твой мозг мёртв»: Макгрегор «наехал» на обвинившего его в жадности Порье

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Ирландский боец UFC, экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор «наехал» на Дастина Порье и заявил об отмене планировавшегося между ними боя.

Ты просто тупая деревенщина, твой мозг мёртв. 500 тыс. долларов без планов, как они будут расходоваться... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 июля. Удачи. Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец, — написал Макгрегор.

Youâre ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. Iâm going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021

Ранее в понедельник Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не перевёл $500 тысяч в благотворительный фонд Дастина и перестал отвечать на сообщения. Конор ответил, что пожертвование — это не долг и он так и не дождался планов, как эти деньги будут расходоваться.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на этот конфликт и посмеялся над Конором, писал NEWS.ru.

Бой между Макгрегором и Порье был запланирован на 10 июля, но официально об этом не было объявлено.