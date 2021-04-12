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Единоборства

«Твой мозг мёртв»: Макгрегор «наехал» на обвинившего его в жадности Порье

19:05, 12 апреля 2021

Ирландский боец UFC, экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор «наехал» на Дастина Порье и заявил об отмене планировавшегося между ними боя.

Ты просто тупая деревенщина, твой мозг мёртв. 500 тыс. долларов без планов, как они будут расходоваться... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 июля. Удачи. Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец, — написал Макгрегор.

Ранее в понедельник Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не перевёл $500 тысяч в благотворительный фонд Дастина и перестал отвечать на сообщения. Конор ответил, что пожертвование — это не долг и он так и не дождался планов, как эти деньги будут расходоваться.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на этот конфликт и посмеялся над Конором, писал NEWS.ru.

Бой между Макгрегором и Порье был запланирован на 10 июля, но официально об этом не было объявлено. 

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