«Я вам всем слово дал? Забираю обратно»: Хабиб подшутил над Макгрегором

https://static.news.ru/photo/e425cac0-9b8c-11eb-b5c3-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ирландским коллегой Конором Макгрегором из-за того, что тот не перевёл деньги в благотворительный фонд Дастина Порье, несмотря на обещание. Видео было опубликовано на странице Хабиба в Twitter.

Я вам всем слово дал? Забираю обратно, — говорится на видео, которое Нурмагомедов прикрепил к посту Порье.

В понедельник, 12 апреля, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не перевёл $50 тысяч в благотворительный фонд Дастина и перестал отвечать на сообщения. Конор ответил, что пожертвование — это не долг и он так и не дождался планов, как эти деньги будут расходоваться.

Третий бой Макгрегора и Порье запланирован на 10 июля. Для них это противостояние станет третьим. Впервые они встретились в 2014 году: тогда победу одержал ирландец техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке — в январе 2021 года — американец взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

10 апреля Макгрегор пообещал сделать Порье ринопластику, писал NEWS.ru.