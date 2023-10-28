«Готов ехать на ОИ без флага»: интервью с капитаном сборной России по боксу Джамбулат Бижамов в интервью NEWS.ru рассказал о шансах российской команды принять участие на ближайшей Олимпиаде

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Мурад Рабаданов (Москва) и Джамбулат Бижамов (Дагестан) (слева направо)

Россиянин Джамбулат Бижамов уже в 20 лет был капитаном сборной России по боксу и выиграл серебряную медаль чемпионата мира. Сейчас на счету спортсмена есть три победы на чемпионате РФ, а в октябре он стал обладателем Кубка Европы. В интервью NEWS.ru Бижамов рассказал о шансах российской команды принять участие в ближайшей Олимпиаде с национальной символикой родной страны.

«Ни одной претензии к флагу России за весь турнир»

— Джамбулат, в октябре вы стали обладателем Кубка Европы. Можете рассказать про этот турнир, каков его статус?

— Соревнования прошли на высшем уровне, очень порадовало, что мы выступили со своим флагом и гимном. Практически все первые номера своих стран — участники Олимпиады и чемпионы мира — приехали на турнир. Сборная России заняла первое общекомандное место: четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Согласно жеребьевке, я провел три поединка. Первый бой выиграл раздельным решением у соперника из Венгрии — 4:1. Это был четвертьфиналист чемпионата мира. В полуфинале был соперник из Азербайджана, а в финале — из Молдавии. Выиграл у обоих 5:0. Все удалось. Самым сложным было вкатиться в турнир.

— Как спортсмены других стран реагировали на то, что вы выступаете с флагом и символикой России?

— Ни одной претензии за весь турнир. Все спокойно реагировали, без недоразумений, восприняли как должное. Ни одного момента, который мог бы не понравиться.

— В этом году вы стали чемпионом России в новой для себя весовой категории — до 80 кг. Комфортно себя чувствовали в новом дивизионе?

— Выступить в этом весе было моей инициативой. Тренеры ее поддержали. До 75 кг я уже выступал, а в этом году решил на чемпионате попробовать свои силы в категории до 80 кг. Это олимпийский вес, а 75 кг уже убрали. Хотел потихоньку адаптироваться, привыкнуть к новому весу. Мне это удалось. Мой собственный вес — 79 кг, надо еще набирать, чтобы быть лучше. Для 80 кг я не готов полностью.

— Видели комментарии под видео вашего поединка с Павлом Сосулиным в финале чемпионате России 2022 года? Люди уверены, что выиграли вы, а не он.

— Да. Мне писали даже те люди, которые за меня не болели, говорили, что выиграл я. Это понятно всем, кто хоть немного разбирается в боксе. Было обидно из-за результата, но с другой стороны, я винил себя. Нужно выигрывать уверенно. С такими достойными соперниками не получается быть на две головы выше. Считаю, что все равно выиграл убедительно. Политические игры всегда были и будут. Обидно, но появилось больше мотивации доказать обратное.

«Второе место на чемпионате мира — это ничто»

— Получается, что это поражение стало причиной того, что вы не попали в состав сборной России на чемпионат мира в Ташкенте в этом году?

— Да. Я хотел попасть на чемпионат мира, выиграть и поквитаться за поражение, которое потерпел в финале 2021-го года от Йоэнлиса Эрнандеса Мартинеса. Это неудача также была обидной. Еще обиднее то, что кубинец в этом году влегкую прошелся по всем. Сосулин проиграл во втором бою Морено Фендеро. Француз не лучший боксер. Я бы победил его не то чтобы с легкостью, но уверенно, а кубинец даже не вспотел в своих боях, хотя со мной у него был близкий и конкурентный поединок. Уверен, что я мог быть с ним в финале и в этом году. Я бы горел желанием взять реванш.

— В 2021 году вы были капитаном команды, а сейчас вас не взяли. Это стало ударом?

— Конечно. Когда ты первый номер — тебя все любят, все рядом с тобой. Стал вторым на чемпионате мира. Хотя второе место для меня ничто. Есть только первое место — и все. Выигрываешь бой, а тебя оставляют за бортом, считая, что другой выступит лучше, это обидно. Время все расставило на свои места. Думаю, руководство в этом убедилось.

— Как вас, 20-летнего спортсмена, выбрали капитаном на предыдущий турнир?

— У нас было собрание на сборе в Кисловодске. Встал вопрос о капитане на чемпионате мира. Я не претендовал. Двое ребят выдвинули свои кандидатуры, и кто-то назвал мое имя. Большинство поддержали меня. Я даже не ожидал и не стремился к этому.

«Родители видели меня юристом»

— Как в семье приняли ваше желание и желание брата стать боксерами?

— Хватало неприятных бесед с родителями, которые пытались склонить меня к учебе, особенно мама. Приходилось доказывать трудом, что я могу добиться своих желаний и побеждать. В итоге они как-то смирились. Отец больше поддерживал, но вначале было очень тяжело.

— Учитывая, что ваш отец — мировой судья, а дед — бывший министр юстиции Дагестана, наверняка вас видели в юридической сфере.

— Да. Я и поступил на юридический факультет, но выбрал другой путь.

— Юридические знания в жизни пригодились?

— Основы всегда полезно знать, чтобы не остаться в дураках. Если я что-то не знаю, всегда могу спросить у отца. С этим проблем нет.

Фото: Социальные сети Джамбулат Бижамов

«Больно было смотреть за последними боями Роя Джонса»

— Кто ваш любимый боксер?

— Рой Джонс.

— Почему он, а не Майк Тайсон?

— Для любителей бокса в силу харизмы, истории и нокаутов Майк Тайсон лучше. Но я смотрел с точки зрения боксерских навыков, которые у Джонса гораздо выше. Меня привлекла его техника, скорость, разнообразие. В его карьере отметил бы бой с Джоном Руисом, когда Джонс поднялся в тяжелый вес, начиная карьеру со среднего. И еще был первый поединок на пути становления против другой легенды бокса — Джеймса Тони.

— Тяжело было наблюдать за последними боями Роя Джонса?

— Очень больно. Помню, он боксировал с Денисом Лебедевым, когда я был маленьким. Я переживал и сильно расстроился, когда он упал в нокаут. Подумал: «Да, оставь ты этот бокс». Конечно, если бы он ушел на пике, за ним осталось бы больше наследия.

— А его бой с Тайсоном в 2020 году видели?

— Один раунд. Это уже не бокс, а развлечение. Я все-таки ценитель настоящего бокса, поэтому наблюдал одним глазом.

«Чемпион РЕН ТВ — это шутка»

— Получается, вы негативно относитесь к выставочным боям бывших и действующих бойцов ММА в боксе?

— Это может быть интересно только тем, кто интересуется боксом или спортом. Людям, которые сами занимаются этим делом, это вообще неинтересно. Даже непонятно, какую оценку дать таким боям. Просто неинтересно, кто бы там ни боксировал.

— То есть ни одно поединка «Бойцовского клуба РЕН ТВ» или Вячеслава Дацика не видели?

— Нет, вы что! Не могу свое время на это тратить.

— Неужели никогда не мечтали стать чемпионом РЕН ТВ?

— (смеется) Ни в коем случае. Это даже воспринимается как шутка.

Фото: Социальные сети Джамбулат Бижамов

«Лучше поехать на Олимпиаду без символики, чем не ехать вовсе»

— Более серьезная тема. Представляете себя на Олимпийских играх без национальной символики?

— Спортсмен всю жизнь с детства хочет стать олимпийским чемпионом. Всего себя отдает. Конечно, было бы намного приятнее, если ты выигрываешь за свою страну со своим флагом и гимном. Но все прекрасно и так знают, откуда ты. Если уж выбирать, то лучше выступить на Олимпийских играх без флага и гимна, чем не поехать вовсе.

— Является ли унизительным для спортсмена из олимпийских видов спорта выступать без символики своей страны?

— Это неприятно. Но спорт всегда был политикой в большей мере, чем какая-то другая сфера. Сами спортсмены, независимо от нации, общаются друг с другом без конфликтов. Очень редко что-то такое возникает. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но такого никогда не было и не будет. Никакие лозунги не помогут.

— Насколько вас напрягает то, что Международная федерация бокса (IBA) находится на полпути к потере своего статуса?

— Новости идут каждый день. Просто хочется, чтобы бокс оставался. Говорят, что в 2028 году бокс уберут из программ Олимпиад. Столько чуши происходит. Не знаешь, чему удивляться. Надеюсь, что бокс останется.

— Каким вы видите решение конфликта с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы оно устроило всех?

— Вопрос в том, что президент IBA Умар Кремлев — россиянин, а глава МОК Томас Бах — немец. И это политика. Не будь ее, не было бы проблем. Они нашли бы общий язык и взаимопонимание.

— Стоит ли IBA пойти на поводу МОК и запретить символику российских спортсменов?

— Как я и говорил, спортсмены очень многим жертвуют, чтобы попасть на Олимпийские игры и выиграть их. Все знают, какую страну мы представляем. Просто формально мы без флага и гимна. Лучше поехать и выиграть олимпийскую золотую медаль и показать всем, кто мы есть, нежели вообще не поехать.

— Как сейчас будет проходить отбор на Олимпиаду?

— Неясно, будет ли участвовать в Олимпийских играх сборная России. В следующем году будет лицензионный турнир. Если нас к нему допустят, туда отправятся лучшие, а там надо выигрывать два-три боя, чтобы завоевать путевку. Не обязательно даже становиться чемпионом. У каждого своя жеребьевка. Вопрос о допуске нашей команды к турниру находится в компетенции Международного олимпийского комитета, он еще открыт. На сегодня у России нет допуска к участию в Олимпийских играх. Будем надеяться, что все изменится.

«Тим Цзю станет абсолютным чемпионом»

— В этом году состоялся ваш дебют на профессиональном ринге. Насколько иная специфика у этих соревнований?

— Давно хотел выступить как профессионал. В этом году провел один бой, шесть раундов. Мне очень понравилось. Конечно, специфика другая, перчатки другие — более жесткие — и дистанция длинная. Мне такой формат нравится намного больше, чем любительский. Здесь есть время подумать, есть время использовать план и заготовку. Любители проводят три раунда. Быстро помахали руками, и бой закончился. С удовольствием еще бы выходил.

— Есть ли соперник на профессиональном ринге, с которым вы бы хотели провести бой?

— Я еще неопытный для профессиональных боев, если сравнивать меня со звездами бокса. В будущем хотелось бы проводить бои с именитыми боксерами.

— У кого из малоизвестных широкому зрителю российских боксеров самые лучшие перспективы в профи?

— Тим Цзю, хотя он уже не малоизвестный, а чемпион мира по версии WBO. У Тимофея большое будущее. Думаю, что он выиграет титулы в Джермелла Чарло и станет абсолютным чемпионом, если их встреча состоится.

— Кого из современных боксеров вы могли бы отметить?

— Несколько лет наблюдаю за Теренсом Кроуфордом. Сауль Канело Альварес и Джервонта Дэвис — за этими ребятами слежу. В истории российского бокса на первое место поставил бы Костю Цзю. За ним — Сергей Ковалев, а следующий — Дмитрий Бивол.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Костя Цзю

«Фьюри против Усика — это не односторонний бой»

— Кто выиграет в противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри?

— Выиграет Фьюри. Его габариты сыграют важную роль. Он быстрый и техничный, не такой стоячий как Энтони Джошуа, поэтому Усику будет тяжело.

— У Усика совсем нет шансов победить Фьюри?

— Нет, так не скажешь. Это уже неуважительно. Усик тоже высококлассный боксер. Нельзя говорить, что у него нет никаких шансов. Я бы оценил расклад сил 70 на 30 в пользу Фьюри. Это не односторонний поединок. Но все-таки Фьюри будет точнее бить и чаще попадать.

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