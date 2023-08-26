Тест для Усика: может ли Дюбуа остановить украинца на пути к президентству Александр Усик будет защищать пояса чемпиона мира в бою с Даниэлем Дюбуа

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

26 августа в польском Вроцлаве чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик проведет добровольную защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа. Насколько представитель Великобритании опасен и какие перспективы откроет победа в этом противостоянии уроженцу Крыма — в материале NEWS.ru.

Где смотреть поединок Усика и Дюбуа, покажут ли бой в России

Встреча двух боксеров состоится в субботу в польском Вроцлаве на Tarczyński Arena. По московскому времени поединок начнется не раньше полуночи, в ночь на воскресенье. Российские телеканалы транслировать это событие не будут. Прямая трансляция будет доступна на сервисах TNT Sports и ESPN+.

Кто такой Александр Усик

36-летний Александр Усик — один из самых выдающихся боксеров современности. Он был чемпионом Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира и Европы в составе сборной Украины. На профессиональном ринге уроженец Симферополя стал победителем Всемирной боксерской Суперсерии, завоевав четыре титула чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 91 кг).

Вскоре он перешел в тяжелый вес и после двух «разминочных» боев дважды победил судейским решением Энтони Джошуа, отобрав у британского чемпиона Олимпиады титулы по версиям WBA, IBF и WBO. После этих побед команда украинца долгое время вела переговоры с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, но стороны не смогли прийти к согласию.

В активе Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом.

Кто такой Даниэль Дюбуа

25-летний Даниэль Дюбуа — нокаутер и один из многочисленных британских боксеров нового поколения, который, однако, уже имел опыт поражения. В ноябре 2020 года он встретился с соотечественником Джо Джойсом и вел на судейских карточках на момент окончания поединка. Но сопернику удалость сломать лицевую кость Дюбуа, и тот был вынужден сняться с боя.

После этой неудачи Даниэль одержал четыре досрочных победы подряд, но эти успехи носят обманчивое впечатление. В декабре прошлого года Дюбуа разделил ринг с южноафриканцем Кевином Лереной, который недавно поднялся в тяжелый вес. Представитель Африки три раза в первом раунде отправил британца в нокдаун. Пережив спурт Лерены, Дюбуа уже сам финишировал соперника в третьем раунде.

Какие прогнозы на бой Усик — Дюбуа дают эксперты

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов в интервью NEWS.ru не оставил никаких шансов Дюбуа на положительный результат в противостоянии с Усиком.

«Если провести аналогию между боем Дюбуа с Лереной и Усиком, Александр выглядит более опасным боксером, чем Кевин. Южноафриканец мог трижды отправить в нокдаун Даниэля. Усик может больше. Поэтому мой прогноз — до восьмого раунда Дюбуа закончит сопротивление. Усик победит нокаутом. Разница есть и в габаритах, а о навыках я даже не говорю. Объективно шансов у Дюбуа нет», — сказал Кудряшов.

Что даст Усику победа над Дюбуа

В краткосрочной перспективе Усик получит возможность встретиться с Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Боксеры могли это сделать весной, но их диалог оказался безуспешным. По словам представителей Александра, Фьюри постоянно выдвигал новые условия, буквально саботируя переговоры.

Возможно, британец вступал в эти дискуссии только для вида, а сам уже решил драться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Их поединок пройдет 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Нганну более узнаваем в мире и не является профессиональным боксером. То есть Тайсон желал встретиться с менее опасным соперником за большие деньги.

Официально гонорар Фьюри не был озвучен, но он — «сторона А» и должен заработать больше соперника, которому гарантировали $8 млн. Известный блогер и боксер Джейк Пол сообщил, что настоящая сумма за бой для Нганну будет намного выше.

Фото: IMAGO/Mateusz Porzucek/Global Look Press Александр Усик

«Фрэнсис заработает восьмизначный гонорар, а не получит гонорар в $8 млн. Для особенных, восемь цифр, а не восемь миллионов. И это правильно», — написал Пол в социальной сети.

Поскольку спортивной составляющей в поединке с Нганну не много и Фьюри не выставил титул на бой, «цыганский король» при желании может подраться с Усиком уже в этом году. В крайнем случае Тайсон освободит пояс и WBC назначит официальных претендентов.

О каких планах заявлял Усик

Сам Александр живет не только чемпионскими амбициями в боксе и желанием лишить пояса «цыганского короля». Недавно украинец заявил, что планирует избираться на пост главы государства после завершения спортивной карьеры.

«Я спущусь обратно в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом мира, а потом буду баллотироваться в президенты Украины», — заявил Усик.

Немало земляков поддержало намерение Александра, но хватало и тех, кто выступил против с комментариями «Достаточно уже экспериментов с президентами» или «У нас все рвутся к власти, кроме политологов с соответствующим образованием». Отрицательно к этому намерению отнесся и двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency Александр Усик

«Сразу на ум приходит такая пословица: „Хрен на хрен менять — только время терять“. У человека нет опыта административной работы. Это большая ошибка, пока он поменяет команду, научится управлять процессами и так далее... Страна будет проседать, что она и так делает в связи со своей неправильно выбранной политикой. Будет еще хуже», — сказал Саитов в интервью NEWS.ru.

Полный кард турнира:

Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания);

Денис Беринчик (Украина) — Энтони Йигит (Швеция);

Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамса Шираз (Великобритания);

Даниил Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия);

Рафал Волчецки (Польша) — Арриаса Роберто (Никарагуа);

Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша);

Ярослав Харциз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша).

Читайте также:

Оскорблял россиян, обращался к Путину: Усик хочет стать президентом Украины

«Предатель украинского народа»: почему Ломаченко ненавидят в Киеве

«Мне нравится Усик»: интервью олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева

«Фьюри король, но я его победил». Интервью Максима Бабанина

«Усик и Ломаченко — наши боксеры»: интервью Умара Саламова