Украинский боксер Усик защитил три титула чемпиона мира Боксер Усик защитил титулы чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу в бое-реванше над британцем Энтони Джошуа и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. Поединок проходил в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Победа была присуждена Усику по итогам 12 раундов раздельным решением судей.

В сентябре 2021 года Александр Усик в титульном бою победил Джошуа единогласным решением судей.

Украинскому боксеру 35 лет. За время профессиональной карьеры он одержал 20 побед, 13 из которых нокаутом

Энтони Джошуа н32 года, за время карьеры он выиграл 24 боя, из которых в 22 победил в результате нокаута соперника. Также он потерпел три поражения.

В настоящее время чемпионским поясом по версии WBC владеет британский боксер Тайсон Фьюри.

Ранее Усик рассказал о дополнительных силах, которые ему даёт украинский народ в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа.