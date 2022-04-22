«Фьюри король, но я его победил». Интервью Максима Бабанина

Чемпион России по боксу в тяжёлом весе Максим Бабанин в интервью NEWS.ru вспомнил свою победу в финале юниорского чемпионата Европы в 2007 году над Тайсоном Фьюри, назвал британца лучшим боксёром тяжёлого веса и оценил состояние самой престижной весовой категории в России.

— Максим, вы дебютировали в профессиональном боксе достаточно поздно. Какие у вас глобальные планы?

— Как у всех — идти без поражений. В дальнейшем, если повезёт, вызвать на бой Тайсона Фьюри.

— Сколько раз, когда вы смотрели его поединки, у вас появлялось желание оказаться на месте его соперника?

— На самом деле каждый раз при просмотре его любого поединка. Давно уже мог перейти в профессионалы и выступать не хуже.

— В своей автобиографии Фьюри не признал своего поражения от вас. Насколько убедительной была ваша победа?

— Он может что угодно говорить, но пусть просто посмотрит бой. Видео есть везде. Даже у меня на странице. Пусть посмотрит и выскажет своё мнение. Мы с ним виделись после моей победы над ним. В 2016 году на турнире в Нидерландах. Уверен, что если бы у него были вопросы ко мне, он бы не промолчал. Мы с ним немного побеседовали, сфотографировались и ничего такого не было. На тот момент он уже победил Владимира Кличко.

— А когда вы с ним последний раз переписывались?

— Не было такого. Мы не переписывались.

— Какой расклад сил в поединке между Диллианом Уайтом и Тайсоном Фьюри?

— У Уайта есть шанс на один удар. Он бьёт сильно. Но Фьюри необычайно хитёр. По нему будет сложно попасть. Думаю, что Фьюри его спокойно разберёт, если всё грамотно сделает. Наверняка стартовые раунды Тайсон проведёт аккуратно, а затем уже сделает свою работу.

— Цыганский Король — король тяжёлого веса?

— Да.

— Он, не Александр Усик?

— Пока нет.

— Расклад сил в противостоянии Усика и Джошуа изменился с момента первого боя?

— Результат будет таким же. Усик победит.

Александр Усик Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы верили в успех Усика перед его первым поединком? У него же опыта в тяжёлом весе было на момент встречи не больше, чем у Мурата Гассиева сейчас.

— Да. Я думал, что он выиграет, болел за него. У Александра пусть было немного опыта в тяжёлом весе, но у него было достаточно опыта любительского бокса, чтобы показать красивый бокс.

— Если Джошуа серьёзно не прибавил с момента первой встречи, ничего он с Усиком не сделает?

— Он может прибавить. Но и Усик прибавит также. Просто пойти вперёд и драться? С Сашей тяжело будет так сделать.

— Какие эмоции у вас были, когда вы стали чемпионом России в 2015 году?

— Как у всех. Сначала не поверил. С 2009 года я постоянно был в одном шаге от этого золота. Всегда что-то не получалось. Свои проблемы, вопросы к судейству, что-то ещё. На самом деле всё быстро забылось.

— Сейчас ваши бывшие соперники Сергей Кузьмин и Виталий Кудухов выступают в профи. Также дебютировал Марк Петровский. Вы с ним встречались?

— Боксировал два раза. На чемпионате России в 2020 году выиграл в полуфинале и на чемпионате МВД.

— Вам интересно провести бой с кем-то из них в профи?

— В принципе, я не против. Только считаю, что бои с Кудуховым и Петровским сейчас не очень интересны зрителям, а вот Серега Кузьмин выступает давно. С ним можно попробовать. Попросят — подерёмся.

Серегей Кузьмин vk.com/boxingteamkuzmin

— Кого бы сейчас вы назвали лучшим боксёром в тяжёлом весе?

— Если брать опытного боксёра, это должен быть Кузьмин. У Марка Петровского есть всё для профессионального бокса. Он молодой и у него хорошая физуха. Это мы уже поздно перешли в профессионалы, а у него времени ещё очень много.

— Вы не упомянули Мурата Гассиева и Сергея Харитонова. Какое у вас мнение относительно их перспектив?

— Да, Мурата забыл. Безусловно, он лучший. Но в тяжёлом весе он провёл не так много боёв, он запомнился как боксёр первого тяжёлого веса. Будет тяжело адаптироваться. Придётся все начать заново с такими гигантами, как Джо Джойс или Диллиан Уайт. Не говоря уже про Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деентее Уайлдере и Александра Усика.

— А Сергей Харитонов? С ним же наверняка пересекались.

— Не помню. Помню, что мы были на сборах, но настолько давно это было, что не уверен, что мы боксировали. При этом Харитонов не боксёр. Он в ММА хорош, а здесь совсем другое. Ему будет невероятно тяжело со мной, Виталиком или Серёгой.