Фьюри назвал сумму, за которую согласится выйти на бой с Усиком Тайсон Фьюри попросил $500 млн за бой с Александром Усиком

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайсон Фьюри

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что согласится на объединительный бой против Александра Усика только за самый большой гонорар в истории. Цена вопроса — $ 500 млн.

Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на кон против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Энтони Джошуа, то я бы подрался бесплатно, а так нет, — написал британец в социальных сетях.

Усик 21 августа одержал победу в противостоянии с британцем Энтони Джошуа и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в тяжёлом весе. Поединок проходил в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов, победитель был определен по итогам раздельного судейского решения. Оба бойца за поединок получили по $40 млн.

После боя Фьюри заявил, что отберет чемпионские пояса у «украинского бомжары» Усика.