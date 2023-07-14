Боксер Олег Саитов: с президентом Усиком Украина «будет проседать» Олимпийский чемпион Олег Саитов: у Александра Усика нет опыта административной работы

Фото: vk.com/Олег Саитов

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов в разговоре с NEWS.ru отрицательно отнесся к планам украинского боксера Александра Усика стать президентом Украины. Российский боксер считает, что это будет большой ошибкой.

Сразу на ум приходит такая пословица: «Хрен на хрен менять — только время терять». У человека нет опыта административной работы. Это большая ошибка — пока он поменяет команду, научится управлять процессами и так далее. Страна будет проседать, что она и так делает в связи со своей неправильно выбранной политикой. Будет еще хуже, — сказал Саитов.

Он добавил, что на пост президента страны должен идти человек с определенным опытом работы, нужным багажом знаний и сильной командой. Усик же, с его точки зрения, не зарекомендовал себя как человек, который может добиваться успехов на административных постах.

Усик рассказал о планах баллотироваться на пост президента Украины в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). На его счету 20 побед в 20 поединках.