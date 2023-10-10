«Хабиб не политик»: боксер оценил поддержку Палестины от Нурмагомедова Боец Шульский: Нурмагомедов не политик и не знает всех причин войны в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсмены не имеют отношения к политике и не владеют всей информацией о происходящем, заявил боксер и боец поп-ММА Павел Шульский в комментарии для NEWS.ru. Таким образом он отреагировал на пост коллеги Хабиба Нурмагомедова, который открыто поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Боец — это, конечно, в первую очередь спортсмен, Хабиб Нурмагомедов не политик. Бойцы не владеют всей информацией, не погружены во все аспекты, поэтому просто не нужно верить абсолютно всем словам или занимать чью-то сторону исходя только из одного заявления. Если бы это был политик или журналист, который все это видит, слышит, — это другое дело, — высказался Шульский.

При этом собеседник напомнил, что у каждого человека своя голова на плечах, все смотрят на ситуацию по-своему и сами решают, по какому поводу выражать мнение.

Накануне бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост в поддержку Палестины. Боец выложил короткое видео с выдержками из Корана и подписал его тремя эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями.

Ранее поддержку Палестине выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик заявил, что против разгоревшейся войны между Израилем и Палестиной. При этом Кадыров предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев.