«Для меня быть американцем сейчас — позор»: Джефф Монсон о РФ, детях и СВО Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США после потери друзей на Донбассе

Фото: Артём Соболев/Евгений Потехин/NEWS.ru

Джефф Монсон

В сентябре 2023 года недавний американец Джеффри Монсон выиграл уже вторые выборы в России — стал депутатом парламента Республики Башкортостан. В нашей стране Джефф регулярно появляется с 2011 года, а проживает на постоянной основе — с 2018-го. В эксклюзивном интервью NEWS.ru бывший чемпион UFC рассказал о том, как началась его история в России, почему ему больше не нужен американский паспорт, вспомнил тот самый бой с Федором Емельяненко, дал совет его брату Александру и рассказал, как изменилась после начала СВО его собственная жизнь и жизнь всей страны.

«Башкирия намного лучше для семьи, чем Подмосковье»

— Джеффри, вы недавно избрались депутатом парламента Башкортостана. Как сейчас проходит ваш обычный день?

— Все дни разные, и мне это нравится. Вчера встречались с предпринимателями, мы открыли фонд для сбора денег на реализацию тех планов, которые мы наметили. В пятницу открываем офис, чтобы я мог принимать людей с любыми проблемами и вопросами.

— В первые годы после получения российского паспорта вы были депутатом от подмосковного Красногорска. Судя по тому, что вы переизбрались в Башкирию, работа депутатом вам понравилась?

— Да, мне нравится эта работа. Я был депутатом в Красногорске, работал в небольшом городе рядом с Москвой, а Башкирия — большой регион, здесь живет намного больше людей, работы намного больше. В Красногорске я не так уж много смог сделать, один из реализованных проектов — я организовал переработку мусора, в городе он вообще никак не перерабатывался. И я открыл бесплатную школу борьбы.

— Какие в работе депутата есть проблемы? Что в этой деятельности нужно изменить?

— Это бюрократия и коррупция, особенно когда речь идет о чем-то, что связано с большими деньгами, например — застройка жилых комплексов, заселение туда людей. Существует много блоков, барьеров. Везде, где есть власть и большие деньги, есть коррупция. Но я понял, что людей, которые реально хотят что-то сделать и помочь, больше, чем тех, кто хочет мешать и блокировать.

Фото: Andrey Vorobiev/Социальные сети Андрей Воробьев вручил паспорт Джеффу Монсону

— Чем отличается жизнь в Подмосковье и Москве от жизни в Башкирии?

— Если честно, здесь мне нравится намного больше. Красногорск — маленький город с большим количеством людей, и многие работают в Москве, а туда ведут всего две дороги, поэтому там всегда пробки. Просто слишком много людей на маленьком пространстве. Башкирия намного лучше подходит для того, чтобы жить с семьей — отличный климат, красота, природа. В регионе живет 1 миллион 300 тысяч человек, но они распределены по большой территории, а не сконцентрированы в одном месте. Я гуляю с ребенком почти каждый вечер, здесь абсолютно спокойно, вокруг много парков, никто ничего не боится.

— Среди ваших планов на посту депутата Парламента Башкирии есть несколько инициатив по развитию грэпплинга и ММА, есть помощь бездомным, а есть и такой пункт: «Каждые две недели проводить танцы с диджеем по пятничным или субботним вечерам для молодежи 12–18 лет в Черниковке». Расскажите об этой инициативе.

— У Черниковки (исторический район в северной части Уфы. — Ред.), за которую я отвечаю, репутация не самая лучшая. Она славится наркотиками и в целом криминогенной обстановкой, поэтому мне нужно что-то дать детям вместо этого. Хотя бы некоторому количеству детей и подростков. А им нужны активности. А что подростки любят? Собираться и танцевать, слушать популярную музыку, отдыхать, общаться, весело время проводить. В моей команде есть профессиональный ди-джей, и мы будем организовывать бесплатные вечеринки с безалкогольными напитками и угощениями. Я думаю, это займет какое-то количество подростков.

— Вы говорили, что ваша цель — стать депутатом Госдумы. Это все еще так? Зачем вам это?

— Чтобы иметь возможность помогать большему количеству людей. Если мне удастся победить на выборах в Госдуму в 2026 году и избраться депутатом от Башкирии, то у меня будет возможность стараться для четырех миллионов человек. И это именно то, чего я хочу. Конечно, повлиять на жизнь всех и каждого не получится, но открыть несколько бесплатных спортивных школ, занять детей спортом, открыть несколько центров для людей с алкогольной и наркотической зависимостью, создать центры для бездомных, где им будут давать бесплатную еду и создать определенное количество рабочих мест — это я смогу. И это моя мечта. У меня была длинная спортивная карьера, и люди мне всегда помогали, а теперь пришло мое время помочь людям. Я приехал в Россию, оставив в США дом, машину, много денег и комфортную жизнь, и я хочу помогать россиянам, потому что люблю эту страну. Я потерял в комфорте и деньгах, но получаю намного больше, когда вижу, как помогаю людям и вижу изменения.

«Сейчас мне было бы сложно выступать, даже если бы я был молодым»

— Ваш бой с Олегом Тактаровым по правилам бокса завершился вничью, и вы должны были встретиться 29 сентября по правилам ММА. Почему отменился этот поединок?

— Потому что у Олега травма, насколько я знаю. Но я буду драться на РЕН ТВ в середине — конце октября в Москве. А реванш с Тактаровым перенесен на последнюю неделю ноября в Уфе. И оба боя будут по ММА. Так что у меня осталось два боя в моей карьере. Особенно я жду боя в Уфе, где я живу, где у меня друзья, где я открываю детские школы. Последний бой в карьере в Уфе на глазах у моих близких — это мечта.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Олег Тактаров, Джефф Монсон

— А соперник по бою на РЕН ТВ еще не стал известен?

— Пока неизвестен, но должны объявить на этой неделе.

— Как бы сложился ваш бой с Олегом Тактаровым по правилам ММА, если бы он прошел в конце 90-х, когда вы оба были на пике формы и выступали в UFC?

— Он — очень сильный боец, у него жесткий стиль, но я больше и сильнее. И когда я дрался в UFC, там уровень уже был повыше. Он за титул дрался с Тэнком Эботтом, а в мое время Тэнк бы там вообще не выступал, он был бы просто недостаточно хорош для UFC. Я дрался с намного более сильными бойцами, чем Олег. То же самое сейчас, уровень вырос еще сильнее, и сейчас мне уже было бы крайне сложно, даже если бы я был молодым. Это просто новый вид спорта.

«Бро, я не буду с тобой сейчас драться»

— Недавно говорили о вашем возможном бое с Александром Емельяненко. Вы встречались дважды. Насколько вероятен еще один бой?

— Они хотели его устроить, но я отказался. Сейчас — не время из-за проблем Александра с алкоголем, слишком больших проблем. Люди просто используют его, пользуются его именем. Они берут с его доходов процент, и я не хочу этим людям помогать. Если он окружит себя по-настоящему заботливыми людьми, которые поместят его в реабилитационный центр, и он пройдет курс лечения, а потом пройдет тренировочный лагерь, тогда мы сделаем этот бой. Я знаю Сашу, мы довольно часто общаемся по телефону, и я сказал ему: «Бро, я не буду драться с тобой, потому что не вижу смысла сейчас».

— В последние годы Александр намного больше попадает в новости из-за скандальных инцидентов, чем из-за спорта. Что вы думаете о его образе жизни, и какой совет могли бы ему дать?

— Я его поддерживаю, мы с ним обсуждали его ситуацию, я считаю его своим другом. И я считаю, что ему нужно сменить окружение и заняться собой. С зависимостью трудно бороться, тут нужна в том числе и психологическая помощь. Он должен справиться со всеми трудностями, но это непросто. Сейчас точно не время проводить бой с ним.

«Я отличный боец, но Емельяненко — великий»

— А когда вы в последний раз общались с Федором Емельяненко?

— Недели полторы назад, мы поддерживаем контакт. Но с Федором у нас общение началось еще в 2011 году, когда мы проводили бой в Москве. Когда люди видели нас вместе, то говорили, что если Федору нравится этот парень, то он, должно быть, на самом деле неплохой! Тот бой с Федором открыл мне двери в Россию. Ко мне потом на протяжении многих лет подходили и говорили: о, ты — тот самый парень, который дрался с Федором. С тех пор мы с Федором провели несколько совместных мастер-классов и недавно я ему писал слова благодарности, потому что без боя с ним, не было бы всего того, что есть у меня сейчас в России.

— Давайте вспомним тот бой и то время подробнее. 2011 год, ваш бой с Федором в Москве.

— Это был мой первый приезд в Россию, мы сходили на Красную площадь и провели тут много времени. Мне все понравилось, а люди приятно удивили. Нам рассказывали, что россияне холодные и не улыбаются. Это не так: люди в России — добрые и особенные. Они улыбаются тебе, если ты им нравишься или им понравилось то, что ты говоришь. В США улыбаются первому встречному, спрашивают как дела, а потом отворачиваются даже не дождавшись ответа. Все эти улыбки ненастоящие. Здесь такого нет. Но люди намного искреннее и добрее, чем можно было подумать, я был в приятном шоке.

Фото: Воробьев Илья/ТАСС Американец Джефф Монсон и российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко

— А сам бой как вы вспоминаете?

— Что касается самого боя, то я ехал с уверенностью, что выиграю. Я видел много предыдущих боев Федора, и он почти в каждом из них шел в атаку. И я видел, как некоторым удавалось его встретить, пройти ему в ноги и разобраться с ним на земле. Я был уверен, что тоже смогу это сделать. Федор так проиграл Вердуму незадолго до нашего боя, а я Вердума победил. Поэтому я знал, что если я смогу перевести бой в партер, Федор уже не поднимется. Но Федор все это тоже знал, он отлично подготовился и работал только на дистанции, не сближался со мной, при этом ему удавалось по мне попадать, он уронил меня три или четыре раза. И именно в этом разница, между великими и хорошими бойцами. Я был отличным грэпплером и борцом, но он — великим. У великих всегда есть несколько планов на любой бой, и они могут выбирать любой, менять его по ходу. А у хороших с этим бывают проблемы. После боя я попал в больницу со сломанной ногой и провел шесть недель на костылях.

— Кто лучший российский боец ММА?

— Я думаю, Федор — лучший боец в истории, а не только в России. 11 лет без поражений. Кто сейчас так может? При этом, все это время бои только с лучшими, а не абы с кем. Сейчас мы говорим, к примеру, о Хабибе: сколько он дрался на высшем уровне? Лет пять максимум. Как насчет 11-ти? Федор перебил весь Pride, где были собраны лучший бойцы планеты. И у него него не было даже спорных боев, он всех просто разбивал. Был такой чемпион UFC Тим Сильвия, который меня победил. Федор с ним разобрался за две минуты. Никто так не доминировал в ММА, как Федор.

— Кто лучший российский тяжеловес современности?

— Если честно, я не сильно слежу за ММА сейчас. Я вижу Волкова и Павловича — это очень сильные ребята, но их бои идут в 4-5 утра по Уфе, поэтому я реально мало смотрю.

— Федор Емельяненко говорил, что ему интересен бой с Майком Тайсоном. Что думаете об этой идее?

— Если это выставочный бой, как Майк Тайсон — Рой Джонс, это хорошо. Я не хочу, чтобы они вышли на ринг с задачей избить друг друга. Хочу, чтобы они просто устроили шоу. Мне просто нравится Федор. А Майк Тайсон — лучший боксер в истории. Пусть ему уже 55, он — боксер, а Федор — нет. Я хотел бы посмотреть как они показывают мастерство, а не рискуют здоровьем.

«За последние несколько лет Россия стала великой»

— Россия 2011 года и Россия 2023 года — очень разные страны. Как бы вы сравнили их? Какие изменения вы ощутили за последние годы?

— Все изменилось в последние два года, из-за конфликта на Украине. Запад пытается выставить Россию злом в этой истории, хотя русский народ не виноват в этом конфликте. В России люди всегда старалась показать, как хороша их страна, как хорош их город. В остальном мире же Россия не воспринималась как действительно великая страна. А людям хотелось этого признания, и за последние несколько лет это случилось. Частично из-за СВО, а частично из-за других действий Путина, благодаря которым Россия заявляет о себе во весь голос. Кажется, что Россия снова стала важной во всем мире. И сейчас чувствуется, что весь мир Россию не любит, чего не было много дет. Я недавно встречался с несколькими американскими бойцами, которые тут выступали, а я знаю их много лет, и они у меня спросили: «А нам безопасно будет прогуляться тут, а то узнают, что я из Америки и захотят меня убить?». Я такой: бро, это абсурд. Мы ходили, говорили по-английски, и не встретили к себе никакого негатива. У россиян нет предвзятого отношения к Америке, а американцев к России — есть.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Джефф Монсон

«Я потерял на Донбассе друзей, про которых снимал фильм»

— Вы в мае отказались от гражданства США и сказали, что больше не можете представлять эту страну. Почему?

— Я давно думал отказаться от гражданства, но не делал этого из-за того, что у меня трое детей в Америке. Я хотел продолжать летать к ним без проблем. И я мог спокойно жить с российским паспортом, не отказываясь от американского, но после начала конфликта с Украиной, когда ВСУ атаковали Донбасс и Луганск, я потерял там трех своих друзей: двое из них солдаты, а один — местный житель, который погиб от ударов украинской армии. А я ведь был на Донбассе больше 10 раз, я снимал про этих людей документальный фильм, я общался с ними. И Америка их вообще не признает, она вообще не заинтересована в том, чтобы война прекратилась. Цель Америки — ослабить Россию с военной и экономической точек зрения. Им это выгодно еще и потому, что теперь они европейцам продают свой газ вместо российского по цене, в четыре раза выше российской. Производители оружия и газовые компании в США очень хорошо наживаются на этой войне, поэтому Америка будет ее поддерживать. Им абсолютно все равно, сколько погибает украинцев или россиян. Так что, отвечая на ваш вопрос, вот почему я отказался от американского паспорта и больше не могу представлять эту страну. Я не могу представлять страну, которая ведет такую политику. Для меня быть американцем сейчас — позор. Я не могу изменить свое происхождение, но могу с гордостью сказать: я больше — не американец. Я — только россиянин.

— Но как вы теперь видитесь со своими детьми?

— Это сложно, ведь я теперь не только в Америку, но и в Европу поехать не могу. Но мы можем встречаться в Турции, в Дубае или в Мексике. Это тоже непросто, но реально: я покупаю им билеты, снимаю дом, и мы встречаемся.

— Насколько ваша позиция по России и по ее месту в мире популярна в США?

— Очень непопулярна. Я знаю, что в США есть люди, которые думают примерно так же, как и я, но большинство смотрит и слушает пропаганду, поэтому процент людей с пророссийской точкой зрения не слишком высокий. Мне зачастую самому сложно общаться с моими родственниками, они меня не хотят слышать и понимать. Я им говорю, что лично был на Донбассе и видел, что там сделала и продолжает делать Украина, лично общался с множеством местных жителей, говорил им про референдумы 2014 года, про обстрелы мирных кварталов Украиной, показывал им наш документальный фильм, снятый совместно с RT, но они мне не верят. Они не хотят меня слушать. Они верят только своему телевизору.

«Трамп смог бы повлиять на Зеленского»

— Если бы вы до сих пор могли голосовать на выборах президента США, за кого бы отдали голос?

— Я давно не следил за их политической жизнью, но в предыдущие президентские кампании там был только один политик, кого я действительно поддерживал — это Берни Сандерс.

— Кто выиграет выборы в следующем году?

— Возможно, Трамп! В это сложно поверить, но это действительно возможно. Он по-прежнему очень популярен. Если бы он стал президентом три года назад, я не верю, что боевые действия начались бы. Он не допустил бы этого. Если его выберут, он попробует это решить, попробует найти мирное решение и договориться так, чтобы мир действительно наступил. У него всегда был хороший контакт с Путиным, и он смог бы повлиять на Зеленского, я уверен.

«Украина начала резню после легального голосования»

— Вы набили на шее татуировку с буквой Z и говорили, что после этого в основном сталкивались с непониманием. Во-первых, почему вы решили набить этот символ и что он для вас значит? Во-вторых, какого плана это недопонимание?

— Это непонимание не столько от русских, сколько от американцев. Им кажется, будто я продвигаю военные действия. Но все ведь началось девять лет назад, когда Украина атаковала Донбасс. Там провели легальное голосование, люди выбрали быть с Россией, а потом Украина начала эту резню, начала убивать людей. И буква Z на моей шее — маленький символ в честь людей, которые там умирали все эти девять лет. Я поддерживаю людей, которые живут на Донбассе. Я чувствую в себе такую обязанность. Моя поддержка — ничто по сравнению с тем, чем они жертвуют и в чем нуждаются. Я не поддерживаю войну, я хочу, чтобы она закончилась, но я поддерживаю людей Донбасса.

— Каким вы видите самый реалистичный способ разрешения этого конфликта?

— Боюсь, что СВО можно будет закончить только тогда, когда люди с обеих сторон поймут, что продолжать нельзя. Рано или поздно люди устают от боевых действий, мирное население устает от военных сводок, от новостей о потерях, публика перестает воспринимать войну, она станет ужасно непопулярной. И тогда она закончится. Политикам приходится договариваться, ведь им все-таки нужна поддержка людей. Если говорить про исход СВО, то мне лично лично кажется незыблемым, что Крым и Донбасс — часть России, это очевидно, это должно быть признано всем миром.

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