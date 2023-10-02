Сын Кости Цзю стал чемпионом мира не выходя на ринг. Как это получилось? Тим Цзю официально получил мировой титул по версии WBO

Фото: MARK EVANS/EPA/TASS

Тим Цзю

Прошедшие выходные были богатыми на боксерские события: Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину, Сауль Альварес разгромил Джермелла Чарло. И последнее означает, что в первом среднем весе (до 69,8 кг) появился новый чемпион: Тимофей Цзю. Почему сын Кости Цзю получил пояс без боя и какие у него перспективы в новом статусе — в материале NEWS.ru.

Тим Цзю официально получил мировой титул по версии WBO

Тимофей выступает в первом среднем весе, и в этом дивизионе до прошедших выходных был абсолютный чемпион: Дермелл Чарло. Американец владел всеми четырьмя поясами (WBC, WBA, IBF и WBO) и должен был защищать один из них (WBO) в бою с Тимофеем. Но он выбрал не делать этого, а согласиться на предложение Сауля Альвареса и провести бой с ним, на две весовые категории выше. И вот как он сам объяснил это решение.

«Если Цзю слышит меня, то пусть не задирает нос, потому что он ничего не сделал в боксе. Конечно, я выбираю больший шанс в лице Канело. Кто такой Тим Цзю? Его знают Австралии, но не в боксерском мире. Пусть остается скромным, помалкивает, а время всех рассудит», — сказал Чарло.

Таким образом, Чарло отказался от обязательной защиты пояса WBO в пользу более денежного боя в другой весовой категории. В таком случае пояс переходит к претенденту, коим в этом случае являлся Тим. Он также владел титулом временного чемпиона по версии WBO, а теперь вместо временного получит полноценный титул.

Чем известен Тим Цзю

Тиму 28 лет, и он уже три года является претендентом на титул чемпиона мира. В профессиональном боксе он одержал 23 победы в 23 боях, 17 из них — нокаутом. Среди самых сильных поверженных им соперников — Джефф Хорн, в свою время побеждавший Мэнни Пакьяо. И Тони Харрисон, побеждавший Джермелла Чарло. Но из 23 боев Тим всего один провел за пределами Австралии — в американском Миннеаполисе против Террелла Гауши.

Тим — гражданин Австралии, и он ни разу не боксировал в России. При этом Тим говорит на русском языке как на родном и даже называет себя русским.

«Биться в России всегда было моей мечтой, потому что я русский. Я родился в Австралии, но я русский, поэтому я хотел бы когда-нибудь выступить в России», — сказал он после победы над Боуэном Морганом в 2020 году.

На тот момент глава Федерации бокса России Умар Кремлев положительно оценил вероятность организации такого боя, но пока он так и не состоялся.

Фото: DAN HIMBRECHTS/EPA/TASS Тим Цзю (справа) нокаутировал Боуина Моргана

С кем будет боксировать Тим Цзю в статусе чемпиона

Ближайший соперник Тима — американец Брайн Мендоса, временный чемпион мира по версии WBC. Но на кону не будет этого пояса, будет только титул Тима по версии WBO. Бой, как обычно, пройдет в Австралии 15 октября.

Если Тим победит Мендосу, то дальше открываются разные варианты. Можно встретиться с узбеком Исарилом Мадримовым, который представляет российскую компанию «Мир Бокса». Также очень интересным выглядит бой Тимофея с лучшим представителем России в первом среднем весе Магомедом Курбановым, в основном выступающим в Екатеринбурге, в рамках турниров RCC.

Курбанов — один из лучших боксеров мира в 69,8 кг, Тим как раз хотел провести бой в России. Чем не идеальный вариант: привезти Тимофея в столицу Урала в 2024 году? Правда, это выглядит маловероятно по двум причинам: Курбанов — не чемпион мира, а лишь третий претендент по версии WBA, а Костя Цзю публично выступает против боев сына с россиянами.

Поэтому остаются сильные американцы, такие как Чарльз Конвелл, Ериксон Лубин и Себастьян Фундора, с которыми можно как собрать полный стадион в Австралии, так и выехать в Штаты. Любой боксер, когда он уже находится в статусе чемпиона мира, должен ставить своей целью проводить большие бои в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке, ведь именно эти два города (особенно Вегас) являются столицей мирового бокса, и именно там становятся легендами и зарабатывают состояние.

Бой Тима Цзю с Чарло все еще возможен

Не является нулевой вероятность встречи Тима Цзю с чемпионом мира по трем версиям Джермеллом Чарло. Во-первых, Чарло рано или поздно будет искать соперника после поражения от Канело, и Тим будет одним из первых в его списке. Во-вторых, Цзю-младший уже начал разогревать этот бой, выступив с жесткой критикой Чарло за его выступление в бою с Канело.

«Это был односторонний бой. Я чувствовал, что Чарло вышел туда, чтобы просто выжить. Он много работал в обороне, но был неконкурентоспособен. Он не пытался навязать свой бокс, даже когда тренер сказал, что он проигрывает. Он вообще не давил, а просто отступал. У него был определенный план боя — двигаться и защищаться. Все», — заявил Тимофей Цзю австралийским СМИ.

Такие выпады в боксе не делаются просто так, они всегда делаются с прицелом на развитие словесной перепалки, которая в конце концов создаст сценарий для противостояния на ринге. Бой Цзю с Чарло мог состояться еще в январе, но американец снялся из-за гриппа, затем поединок мог состояться в сентябре, но Дермелл предпочел бой с Канело. Эта история почти наверняка будет докручена, это вопрос времени.

Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джермелл Чарло

Какие перспективы у Тима Цзю

У Тима агрессивный стиль, он всегда выходит на ринг с целью избить соперника, а не отработать в защите и выиграть по очкам. Это вкупе с громкой фамилией позволило ему собрать приличную фанатскую базу в Австралии. Но если раньше именно фамилия была главным достоинством Тима, то в последние три года он выиграл достаточно боев, чтобы стать реальной силой в своем дивизионе. И следующая его амбиция — собрать чемпионские пояса по разным версиям, заявил Костя Цзю.

«В общем-то Тим уже давно стал чемпионом WBO, а сейчас он получил полноценный статус, — сказал Константин Цзю. — Теперь ему надо побеждать Мендосу, это будет первым шагом к объединительным боям. И затем стать чемпионом WBC. А дальше посмотрим, по какой из версий надо идти», — приводит слова Цзю-старшего РИА Новости.

Он также назвал Мендосу очень хорошим соперником, главная сильная сторона которого — большой опыт боев высокого уровня.

23 победы в 23 боях, 17 нокаутов, включая досрочные победы над такими соперниками, как Джефф Хорн, Тони Харрисон и Карлос Окампо, говорят о том, что с уровнем бокса у Тима все в порядке. Ему, как и раньше, по-прежнему не хватает опыта выступлений на больших аренах в США, а без этого нельзя стать мировой звездой. Следующие год-два, когда он официально обзавелся мировым титулом, кажутся подходящим временем, чтобы выйти на новый уровень.

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