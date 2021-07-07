Точно по печени: Тим Цзю простился с Австралией ярким нокаутом

Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю победил нокаутом в третьем раунде австралийца Стива Спарка и отстоял свой чемпионский титул WBO Global в первом среднем весе. Теперь сын бывшего абсолютного чемпиона мира намерен продолжить карьеру в Америке или в России и завоевать чемпионский титул в поединках с более серьёзными соперниками.

Прощальные гастроли

Ещё перед боем со Стивом Спарком Тимофей Цзю заявил, что скорее всего этот поединок станет последним для него на Зелёном континенте. Сын легендарного чемпиона уже вырос из детских штанишек и удобных соперников и готов к серьёзным вызовам. Это стало ясно ещё год назад после его победы над Джеффом Хорном, однако пандемия отложила его американскую экспансию. Вот и в качестве партнёра по американским гастролям он видел куда более известного Майкла Зерафу, но судьба сложилась так, что Красавчик соскочил с этого боя, а на замену ему вышел полный ноунейм.

Менять планы Цзю-младшему сейчас не было никакого смысла. Объявленный заранее бой — возможность и заработать, и ярко попрощаться с родной страной, а соперник в этой ситуации не имеет большого значения. Тем более многие эксперты пытались убедить фанатов, что более молодой и голодный Спарк куда интереснее и опаснее ветерана Зерафы, который не побрезговал в последнем бою побить 46-летнего легендарного аборигена Энтони Мандина.

Тимофей Цзю timtszyu/instagram.com

После очередной защиты глобального титула WBO у Тимофея один путь — ехать в Америку и драться там с сильнейшими, тем более что в его весе уже намечается гегемон, объединяющий в своих руках все пояса — Джермелл Чарло. Но даже если сейчас потомственный боксёр не готов к таким вызовам, ему стоит зарекомендовать себя перед американской публикой и, может быть, провести пару боёв на крупных турнирах, прежде чем выходить на Чарло. Примерно такой же точки зрения придерживается и его отец Константин Цзю, который не исключал и боя сына в России. Но сначала нужно было победить Спарка.

Даже не вспотел

Преимуществом Спарка в бою с Тимофеем могла стать разве что скорость. Всё-таки он выступал в более лёгкой весовой категории и при этом отличался резкостью и молниеносным ударом, однако большинство его соперников были откровенными мешками. Достаточно привести в пример то, что единственный оппонент 24-летнего австралийца Джек Брубейкер, достоявший с ним до финального гонга, был нокаутирован Цзю в четвёртом раунде.

Тем не менее в первом раунде у Тимофея возникла проблема с джебом соперника. Несколько раз он нарывался на его неплотные одиночные удары, но в концовке всё же забрал инициативу и в дальнейшем взял ход боя под свой контроль. Во второй трёхминутке Спарк пару раз оказывался запертым в угол, где с него спрашивали уже по полной программе. Особенно Тиму удавались боковые удары. В третьем раунде наступил и окончательный расчёт, когда после очередной серии с акцентом на корпус Спарк опустился на колено после удара в печень. Небольшая передышка особо ему не помогла, а Цзю бросился атаковать «пробоину» соперника. После второго такого потрясения рефери уже остановил бой.

#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 - drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi — Grantlee Kieza OAM (@Grantlee_Kieza) July 7, 2021

Чарло, Головкин или Курбанов

Теперь Тимофей Цзю является претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Пока этот пояс принадлежит аргентинцу Брайану Карлосу Кастано, но уже через 10 дней может оказаться в руках одного из американских близнецов Джермелла Чарло. Вопрос в том, готов ли Тимофей уже сейчас к столь серьёзному росту уровня оппозиции и встрече с лучшим боксёром первого среднего веса. В то же время существует возможность провести один-два поединка с топовыми соперниками из первой десятки, чтобы сперва познакомиться с американским зрителем и американским боксом, а уже после этого выходить на Чарло.

Тимофей Цзю championat.com

Однако это не единственная цель Тимофея. Ранее в одном из интервью он заявил, что мечтает о поединке с Геннадием Головкиным. В тот момент его отец Константин объективно говорил, что время этой встречи ещё не пришло, но поскольку Головкин стремительно мчится к 40-летнему юбилею, теряя былые скорость и подвижность, а Цзю растёт от боя к бою, всё больше делая ставку на свой удар, эта встреча может стать актуальной уже в следующем году и пройти как в Америке, так и в России.

Дебют на исторической родине может состояться и с другим претендентом по линии WBO, таким же небитым домашним боксёром, как Тим, Магомедом Курбановым, который сделал себе карьеру в промоутерской компании RCC и дрался в основном на Урале, в том числе и в претендентском бою с британцем Лайамом Смитом. Бой с Курбановым мог бы стать значимым событием для российского бокса и пройти в столице. От того, какую стратегию в ближайшее время выберет команда Цзю, будут зависеть его перспективы повторить путь отца, но при этом именно новый уровень соперников покажет его истинные возможности в профессиональном боксе.