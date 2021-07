Точно по печени: Тим Цзю простился с Австралией ярким нокаутом

Ещё перед боем со Стивом Спарком Тимофей Цзю заявил, что скорее всего этот поединок станет последним для него на Зелёном континенте. Сын легендарного чемпиона уже вырос из детских штанишек и удобных соперников и готов к серьёзным вызовам. Это стало ясно ещё год назад после его победы над Джеффом Хорном, однако пандемия отложила его американскую экспансию. Вот и в качестве партнёра по американским гастролям он видел куда более известного Майкла Зерафу, но судьба сложилась так, что Красавчик соскочил с этого боя, а на замену ему вышел полный ноунейм.

Менять планы Цзю-младшему сейчас не было никакого смысла. Объявленный заранее бой — возможность и заработать, и ярко попрощаться с родной страной, а соперник в этой ситуации не имеет большого значения. Тем более многие эксперты пытались убедить фанатов, что более молодой и голодный Спарк куда интереснее и опаснее ветерана Зерафы, который не побрезговал в последнем бою побить 46-летнего легендарного аборигена Энтони Мандина.

После очередной защиты глобального титула WBO у Тимофея один путь — ехать в Америку и драться там с сильнейшими, тем более что в его весе уже намечается гегемон, объединяющий в своих руках все пояса — Джермелл Чарло. Но даже если сейчас потомственный боксёр не готов к таким вызовам, ему стоит зарекомендовать себя перед американской публикой и, может быть, провести пару боёв на крупных турнирах, прежде чем выходить на Чарло. Примерно такой же точки зрения придерживается и его отец Константин Цзю, который не исключал и боя сына в России. Но сначала нужно было победить Спарка.

Преимуществом Спарка в бою с Тимофеем могла стать разве что скорость. Всё-таки он выступал в более лёгкой весовой категории и при этом отличался резкостью и молниеносным ударом, однако большинство его соперников были откровенными мешками. Достаточно привести в пример то, что единственный оппонент 24-летнего австралийца Джек Брубейкер, достоявший с ним до финального гонга, был нокаутирован Цзю в четвёртом раунде.

Тем не менее в первом раунде у Тимофея возникла проблема с джебом соперника. Несколько раз он нарывался на его неплотные одиночные удары, но в концовке всё же забрал инициативу и в дальнейшем взял ход боя под свой контроль. Во второй трёхминутке Спарк пару раз оказывался запертым в угол, где с него спрашивали уже по полной программе. Особенно Тиму удавались боковые удары. В третьем раунде наступил и окончательный расчёт, когда после очередной серии с акцентом на корпус Спарк опустился на колено после удара в печень. Небольшая передышка особо ему не помогла, а Цзю бросился атаковать «пробоину» соперника. После второго такого потрясения рефери уже остановил бой.