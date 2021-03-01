Назван новый соперник Головкина

https://static.news.ru/photo/a04a7f30-7b43-11eb-be44-96000091f725_660.jpg Геннадий Головкин Фото: Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Казахстанский боксёр, чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин проведёт бой с мексиканцем Хайме Мунгуей. Об этом сообщает Boxingscene.

Поединок запланирован на 7 мая в Техасе. По словам промоутера Эдди Хирна, для Головкина это отличный поединок, а в конце года казахстанец может подраться с японцем Рёте Муратой, чемпионом мира по версии WBA.

Как писал NEWS.ru, мексиканец Сауль Альварес, бывший соперник Головкина, 8 мая проведёт бой с британским чемпионом в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом.

38-летний Головкин выиграл 41 бой (36 — нокаутом), один раз проиграл и один бой свёл вничью, оба — с Альваресом. В активе 24-летнего Мунгуи 36 побед в 36 поединках, 29 — досрочных.