Объявлен новый соперник Тимы Цзю

https://static.news.ru/photo/3c28c328-ae5a-11eb-96ef-96000091f725_660.jpg Тимофей Цзю Фото: timtszyu/instagram.com

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, проведёт бой с соотечественником Майклом Зерафой. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Встреча пройдёт 7 июля на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия.

В предыдущем бою 26-летний Цзю нокаутировал Денниса Хогана. Та победа для Тима стала 18-й в 18 боях (14-й досрочной). Цзю-младший защитил пояс WBO Global во втором полусреднем весе (до 69,8 кг).

По мнению Кости Цзю, сыну ещё рано выходить на бой с чемпионом мира из Казахстана Геннадием Головкиным.

Зерафа — действующий чемпион Океании в среднем весе по версии WBA. В активе 29-летнего боксёра 28 побед (17 — нокаутом) при четырёх поражениях.