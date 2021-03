Поединок прошёл в Ньюкасле (Австралия) и был остановлен в пятом раунде после того, как команда Хогана выбросила на ринг полотенце. Ранее в пятом раунде Хоган побывал в нокдауне.

In goes the towel. Dominant win from @Tim_Tszyu #TszyuHogan pic.twitter.com/M1MaK1VE7s