Костя Цзю оценил готовность сына подраться с Головкиным

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал желание сына Тимофея провести бой с Геннадием Головкиным.
Я читаю все новости про Тимофея, и я ни разу не слышал об этом. Такого разговора не было. Они в разных весовых категориях. Гена — хороший боксёр. И Тим не готов на данную секунду к бою с Геной. Пока не готов... Нужно идти шаг за шагом и делать свою работу. Не торопиться и получать удовольствие, — сказал Цзю-старший корреспонденту NEWS.ru.
В марте 2021 года Тим Цзю сказал, что для него бой с Головкиным — мечта.
31 марта Тим Цзю победил Денниса Хогана нокаутом. Эта победа стала 18-й в карьере 26-летнего Цзю и 14-й досрочной. Он не проиграл ни одного боя и ни одного не свёл вничью. Цзю-младший защитил пояс WBO Global во втором полусреднем весе (до 69,8 кг).
NEWS.ru писал текст перед тем поединком, где рассказал о карьере сына экс-чемпиона мира из России.