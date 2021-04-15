Костя Цзю оценил готовность сына подраться с Головкиным

https://static.news.ru/photo/7cc8e656-9e06-11eb-ba80-96000091f725_660.jpg Фото: timtszyu/instagram.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал желание сына Тимофея провести бой с Геннадием Головкиным.

Я читаю все новости про Тимофея, и я ни разу не слышал об этом. Такого разговора не было. Они в разных весовых категориях. Гена — хороший боксёр. И Тим не готов на данную секунду к бою с Геной. Пока не готов... Нужно идти шаг за шагом и делать свою работу. Не торопиться и получать удовольствие, — сказал Цзю-старший корреспонденту NEWS.ru.

В марте 2021 года Тим Цзю сказал, что для него бой с Головкиным — мечта.

31 марта Тим Цзю победил Денниса Хогана нокаутом. Эта победа стала 18-й в карьере 26-летнего Цзю и 14-й досрочной. Он не проиграл ни одного боя и ни одного не свёл вничью. Цзю-младший защитил пояс WBO Global во втором полусреднем весе (до 69,8 кг).

NEWS.ru писал текст перед тем поединком, где рассказал о карьере сына экс-чемпиона мира из России.