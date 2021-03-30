Уверенный набор: сын Кости Цзю выходит на очередной тест

Тим Цзю — один из небольшого числа молодых боксёров, за которым интересно наблюдать вне зависимости ни от чего. И особенно интересным делает Тима его происхождение, он сын легендарного Кости Цзю, считает себя русским, свободно говорит на языке, пусть и живёт в Австралии. Для России его бои представляют немалый интерес, поэтому мы и напишем о том, что его ждёт в среду.

Тим Цзю уже вышел на такой уровень, что бояться на Зелёном континенте ему особо некого. В прошлом году он побил единственную реальную звезду из Австралии — Джеффа Хорна, который в своё время перебоксировал самого Мэнни Пакьяо. После Хорна шагом вперёд может быть только бой где-нибудь в Вегасе или на «Уэмбли». Тим пока этого шага не делает, но это не значит, что бой в среду не важный или не интересный.

В соперниках у Цзю-младшего — Деннис Хоган — опытный австралиец ирландского происхождения. Он выиграл 28 боёв, три проиграл и один свёл вничью. Дрался с такими ребятами, как Джек Кулкай и Джермалл Чарло — известные чемпионы мира из Германии и США соответственно. Обоим проиграл, но даже выйти на эти бои — это уже признак класса, в Австралии не так много в последнее время было боксёров, кто достигал таких высот.

Будет ли Хоган опасным оппонентом для Тима Цзю? Если честно, вряд ли. Дело в том, что Деннис проиграл последние два боя и сейчас находится в лифте, который движется вниз. А когда боксёр явно движется по наклонной, то он обычно не обыгрывает молодых и опасных соперников, которые набирают высоту. Тим — как раз сейчас находится в наборе, причём в крутом. У пилотов есть термин «positive climb» (дословно: уверенный набор высоты) — это как раз про Цзю.

Вторая причина, почему Хоган вряд ли сможет потревожить Тима, — его безударность. Из 28 побед в его послужном списке досрочных было всего семь, и те были одержаны над боксёрами с отрицательным рекордом. То есть если боксёр хоть что-то умеет, Хоган его не уронит никогда в жизни. А Тим умеет немало. Если не сказать, что он умеет всё.

Самое надёжное, что есть в арсенале у Цзю-младшего — это джеб. Левый прямой у него действительно качественный, он не только держит им всех соперников на дистанции, но и резко его втыкает. В этом он ничуть не уступает отцу уже сейчас, а прибавлять ещё есть куда.

twitter.com/tim_tszyu

Правый прямой у Тима тоже на высоком уровне, нокаутирующая мощь на месте, но здесь до Кости ещё довольно далеко. У Константина правый удар был необыкновенно мощный, одно попадание могло закончить любой бой. Тим тоже может им наделать много шума, но для нокаута крепкого боксёра ему требуется несколько попаданий, одного пока не хватает.

Бой с Хоганом для Тима будет последней проверкой перед шагом на принципиально новый уровень. Ему уже 26 лет, есть 17 побед в 17 боях (13 — нокаутом), пора залетать на большие сцены, слишком долго сидеть в Австралии с его амбициями и возможностями вряд ли нужно. Сам Тимофей сказал, что мечтает о бое с Геннадием Головкиным и, если он действительно хочет успеть его провести, поединок с Хоганом должен быть последним разминочным.

Бой состоится уже завтра, 31 марта, причём пройдёт он днём по московскому времени — после полудня. Смотреть этот поединок интересно в первую очередь из-за Тима, что он покажет на этот раз, как его бокс развивается от матча к матчу, насколько выросла скорость, прокачался ли правый прямой. Смотреть за развитием молодых почти так же интересно, как смотреть титульные бои двух легенд. А из молодых и перспективных Цзю сейчас самый яркий в мире. Как минимум один из самых ярких.