Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю (19-0, 15 КО) нокаутировал в третьем раунде австралийца Стива Спарка (12-2, 11 КО) в главном бою вечера бокса в австралийском Ньюкасле и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

В первом раунде Спарк неплохо встречал джебами атаки Тимофея и действовал очень подвижно, однако концовка раунда осталась за Цзю. В следующем раунде он уже продемонстрировал своё преимущество в мощи и несколько раз потряс соперника боковыми ударами.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Тим зажал соперника в углу ринга и начал работать сериями, а тот откровенно искал спасения в клинче. После попадания по печени Спарк впервые присел на одно колено, а повтор в исполнении Тимофея привёл к остановке боя.

#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 - drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi — Grantlee Kieza OAM (@Grantlee_Kieza) July 7, 2021

Как сообщалось ранее, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал желание сына Тимофея провести бой с Геннадием Головкиным.