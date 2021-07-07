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Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

15:04, 07 июля 2021
Тимофей Цзю Тимофей Цзю Фото: timtszyu/instagram.com
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Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю (19-0, 15 КО) нокаутировал в третьем раунде австралийца Стива Спарка (12-2, 11 КО) в главном бою вечера бокса в австралийском Ньюкасле и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

В первом раунде Спарк неплохо встречал джебами атаки Тимофея и действовал очень подвижно, однако концовка раунда осталась за Цзю. В следующем раунде он уже продемонстрировал своё преимущество в мощи и несколько раз потряс соперника боковыми ударами.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Тим зажал соперника в углу ринга и начал работать сериями, а тот откровенно искал спасения в клинче. После попадания по печени Спарк впервые присел на одно колено, а повтор в исполнении Тимофея привёл к остановке боя.

Как сообщалось ранее, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал желание сына Тимофея провести бой с Геннадием Головкиным.

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