Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

В первом раунде Спарк неплохо встречал джебами атаки Тимофея и действовал очень подвижно, однако концовка раунда осталась за Цзю. В следующем раунде он уже продемонстрировал своё преимущество в мощи и несколько раз потряс соперника боковыми ударами.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Тим зажал соперника в углу ринга и начал работать сериями, а тот откровенно искал спасения в клинче. После попадания по печени Спарк впервые присел на одно колено, а повтор в исполнении Тимофея привёл к остановке боя.