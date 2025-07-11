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11 июля 2025 в 11:10

Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли

DS: австралиец выжил после выстрела в голову и выполз из могилы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австралии молодой человек остался жив после нападения киллеров, которые выстрелили ему в голову и закопали в землю, сообщает Daily Star. 23-летний австралиец, несмотря на тяжелое ранение, смог выбраться из неглубокой могилы с пулей в черепе.

Пострадавший добрался до автозаправочной станции в городке Джимбумбе, расположенном в 50 километрах южнее Брисбена. Он просил сотрудников вызвать ему такси и настойчиво отказывался от медицинской помощи. Однако работники АЗС, видя его состояние, все же вызвали скорую. В медицинском учреждении врачи провели сложную операцию по извлечению пули из головного мозга пациента.

Ранее медсестра с позывным Феникс рассказала о невероятном случае спасения бойца группировки «Днепр», получившего ранение шеи от украинского FPV-дрона. По ее словам, в зоне боевых действий регулярно происходят удивительные случаи выживания при казалось бы смертельных ранениях. Она привела пример, когда раненый в шею военнослужащий смог самостоятельно добраться до медицинского пункта.

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