Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли DS: австралиец выжил после выстрела в голову и выполз из могилы

В Австралии молодой человек остался жив после нападения киллеров, которые выстрелили ему в голову и закопали в землю, сообщает Daily Star. 23-летний австралиец, несмотря на тяжелое ранение, смог выбраться из неглубокой могилы с пулей в черепе.

Пострадавший добрался до автозаправочной станции в городке Джимбумбе, расположенном в 50 километрах южнее Брисбена. Он просил сотрудников вызвать ему такси и настойчиво отказывался от медицинской помощи. Однако работники АЗС, видя его состояние, все же вызвали скорую. В медицинском учреждении врачи провели сложную операцию по извлечению пули из головного мозга пациента.

Ранее медсестра с позывным Феникс рассказала о невероятном случае спасения бойца группировки «Днепр», получившего ранение шеи от украинского FPV-дрона. По ее словам, в зоне боевых действий регулярно происходят удивительные случаи выживания при казалось бы смертельных ранениях. Она привела пример, когда раненый в шею военнослужащий смог самостоятельно добраться до медицинского пункта.