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10 июля 2025 в 17:49

Дебоширку вывели под овации пассажиров на международном рейсе в Сиднее

Daily Mail: пассажирку сняли с рейса Jetstar под аплодисменты попутчиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщину, дебоширившую на борту лайнера компании Jetstar, вывели под руки из салона под аплодисменты других пассажиров, передает Daily Mail. Самолет летел из Вануату в Сидней, нарушительницу спокойствия задержали по прилете в Австралию.

По информации издания, во время полета женщина использовала вейп, оскорбляла других пассажиров и членов экипажа. В итоге дебоширку вывели офицеры. Не исключено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительница спокойствия попыталась оправдаться перед правоохранителями, заявив, что у нее нет при себе электронных испарителей. В итоге пассажирку, несмотря на крики и сопротивление, вывели, после чего вручили ей повестку в суд.

Ранее нетрезвая пассажирка авиарейса Калининград — Петербург открыла люк самолета, пожелав проветрить салон. Инцидент произошел перед вылетом, когда все другие пассажиры заняли свои места. Дебоширку остановили бортпроводники, они же вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Австралия
дебоширы
самолеты
аплодисменты
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