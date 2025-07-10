Дебоширку вывели под овации пассажиров на международном рейсе в Сиднее Daily Mail: пассажирку сняли с рейса Jetstar под аплодисменты попутчиков

Женщину, дебоширившую на борту лайнера компании Jetstar, вывели под руки из салона под аплодисменты других пассажиров, передает Daily Mail. Самолет летел из Вануату в Сидней, нарушительницу спокойствия задержали по прилете в Австралию.

По информации издания, во время полета женщина использовала вейп, оскорбляла других пассажиров и членов экипажа. В итоге дебоширку вывели офицеры. Не исключено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительница спокойствия попыталась оправдаться перед правоохранителями, заявив, что у нее нет при себе электронных испарителей. В итоге пассажирку, несмотря на крики и сопротивление, вывели, после чего вручили ей повестку в суд.

Ранее нетрезвая пассажирка авиарейса Калининград — Петербург открыла люк самолета, пожелав проветрить салон. Инцидент произошел перед вылетом, когда все другие пассажиры заняли свои места. Дебоширку остановили бортпроводники, они же вызвали сотрудников правоохранительных органов.