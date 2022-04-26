Костя Цзю: нокдаун — хороший опыт для Тимофея

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе Костя Цзю оценил выступление своего сына Тимофея в поединке против американца Тернела Гауши. Он считает, что нокдаун, в котором побывал его сын, пойдёт на пользу.

В этом поединке Тимофей оказался в нокдауне, но в итоге добился победы судейским решением. Упасть — это хороший опыт. Случился флеш-нокдаун. Тимофей был в хорошем состоянии. Он получил неоценимый опыт против сильного соперника на его территории. Я был доволен боем, хотя поединок прошёл не без ошибок. Я доволен его выступлением. Надеюсь, что в следующем поединке буду находиться в углу, в рингсайде, — сказал Цзю корреспонденту NEWS.ru.

26 марта 2022 года Тим Цзю победил американца Террелла Гауша единогласным решением судей, в первом раунде побывав в нокдауне. Это был первый бой Цзю-младшего в США. В его активе 21 победа в 21 бою (15 — нокаутом).

Ранее 26-летний Цзю нокаутировал Денниса Хогана. Та победа для Тима стала 18-й в 18 боях (14-й досрочной). Цзю-младший защитил пояс WBO Global во втором полусреднем весе (до 69,8 кг).