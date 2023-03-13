Костя Цзю оценил победу сына над Тони Харрисоном Костя Цзю оценил победу сына Тимофея над Тони Харрисоном

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Костя Цзю

Бывший абсолютный чемпион мира по Костя Цзю в интервью NEWS.ru оценил победу сына Тима над американцем Тони Харрисоном. Бой прошёл 12 марта в Сиднее и завершился победой Тима нокаутом в девятом раунде.

У Тимофея стала лучше работать голова. Грамотно была построена стратегия боя. Методично, спокойно, не торопясь оказал давление, к которому соперник был не готов. Результат на лицо, — сказал Цзю-старший.

В следующем бою 28-летний сын Кости Цзю может встретиться в чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,8 кг) Джермеллом Чарло. Цзю считает, что шансы на победу у Тима будут.

Чарло — хороший и сильный соперник. К нему надо готовиться, использовать другую стратегию боя. Победить его? Никто не верил даже в то, что Тим может победить Харрисона. Во всяком случае, многие не верили в его возможности, — добавил Цзю.

В активе Тима Цзю 22 победы в 22 боях (16 — нокаутом). Он владеет поясом временного чемпиона мира по версии WBO. Он является официальным претендентом на пояс чемпиона мира.

В мае 2022 года Костя Цзю говорил, что у его готов к бою за звание чемпиона мира.