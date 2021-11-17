Тим Цзю победил Иноуэ и завоевал титул WBO Asia Pacific

Австралийский боксёр, чемпион WBO Global в первом среднем весе Тимофей Цзю взял верх над японцем Такеи Иноуэ и завоевал титул чемпиона WBO Asia Pacific. Поединок проходил в Сиднее и продлился все 12 раундов. Теперь на его счету 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

В 12 раунде японец побывал в нокдауне, но в итоге продолжил схватку. По окончании судьи единогласным решением присудили победу Цзю. Двое арбитров отдали ему преимущество со счётом 120:107, третий — 119:108.

Таким образом, Цзю одержал 20-ю победу в профессиональной карьере (15 — досрочно), защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе и завоевал пояс WBO Asia Pacific. Иноуэ потерпел второе поражение в карьере (17-2-1).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что промоутеры чересчур осторожны в выборе соперников для Тимофея Цзю. По его словам, австралийский боец готов к более серьёзным испытаниям — схваткам с опытными спортсменами и экс-чемпионами.