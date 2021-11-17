20-0: сын Цзю разобрался с мускулистым японцем и завоевал второй титул WBO

В австралийском Сиднее завершился боксёрский вечер, в главном поединке которого Тимофей Цзю одержал 20-ю победу в карьере. Австралийский спортсмен взял верх над японцем Такеси Иноуэ и завоевал пояса WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Сын легендарного Константина Цзю выиграл 20-й бой в карьере и укрепился в статусе главного претендента на титул чемпиона мира. Однако его готовность к сражениям с Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо по-прежнему вызывает сомнения.

Тим Цзю уже давно продемонстрировал, что перерос уровень боксёрских турниров в Австралии и готов не только выступать на крупных площадках, но и сражаться с топ-оппонентами. По большому счёту, это стало ясно после его победы над бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном, а последующие успехи лишний раз подтвердили эту гипотезу. В целом, соглашался с этим и его прославленный отец. Проблема в том, что подобные разговоры велись ещё в начале 2021 года, а с тех пор мало что изменилось.

Казалось, что после триумфа в дуэли с вышедшим на коротком уведомлении Стивом Спарком выступлениям Цзю на родине подошёл конец. К тому моменту он уже занимал лидирующие позиции в первом среднем весе по трём из четырёх престижных версий и мог биться если не с действующими чемпионами в лице Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо, то хотя бы с представителями топ-3 рейтинга. Но вместо этого он получил в противники занимающего шестую строчку Такеси Иноуэ — не самого мастеровитого бойца, известного во многом благодаря проигрышу мексиканцу Хайме Мунгии.

Безусловно, называть японца мальчиком для битья было бы слишком опрометчиво. Всё же он 19 раз взял верх на профессиональном ринге. Но необходимо понимать, что бился Иноуэ преимущественно в Азии, а его единственный выезд за пределы континента завершился тем самым поражением от мексиканского визави. Кроме того, вопросы вызывали и навыки Такеси. Пусть атлетизма ему было не занимать, но ударная техника оставляла желать лучшего. А в соперничестве с Цзю одной мощи вряд ли было достаточно.

И уже по ходу первых раундов стало понятно, что Иноуэ нечего противопоставить Цзю. Да, его «физика» впечатляла, но накачанные мускулы не могли обеспечить ему преимущество в поединке. На фоне оппонента Такеси выглядел медленным, а атаковал очень однообразно, практически не создавая проблем для Тимофея. Да и отвечал он крайне редко. Австралиец работал первым номером и заставлял японца пятиться назад.

В первых трёх раундах Цзю сосредоточил внимание на голове Иноуэ, а особенно опасным выглядел его левый апперкот, регулярно достигавший челюсть противника. Но со временем он стал всё чаще менять «этажи» и нагружать корпус, тем самым заметно подтачивая его силы. Было заметно, что Такеси всё менее комфортно находиться в ринге, а особенно ярко это проявилось в пятом отрезке. После очередного всплеска активности в исполнении Тимофея визави повернулся к нему спиной и побрёл к канатам. И это при том, что рефери не давал команду остановиться. Австралиец бросился вперёд и пробил боковой на скачке, чем вызвал недовольство со стороны оппонента. Однако винить ему стоило только себя.

Тимофей Цзю timtszyu/instagram.com

В преддверии схватки Иноуэ много рассуждал о своей скорости и нокаутирующем ударе, но в процессе противостояния так и не смог продемонстрировать ни то, ни другое. Возможно, виной тому переизбыток силовых нагрузок, из-за которых он стал настолько массивным, а может быть, и крайне неудобный стиль ведения боя Цзю. Тот заставлял соперника находиться в постоянном напряжении и регулярно находил бреши в защите. Разница в классе казалась колоссальной.

Но несмотря на тотальное доминирование, назвать выступление Цзю идеальным нельзя. И не только по той причине, что он так и не смог нокаутировать Иноуэ и записать на свой счёт 16-ю досрочную победу в карьере. Дело в том, что во второй половине поединка сам Тимофей немного замедлился и стал всё больше вкладываться в удары в надежде закончить всё побыстрее. Вследствие этого он стал более уязвимым для контратак противника. И если бы напротив стоял боксёр более высокого уровня, всё могло сложиться не так удачно. Со временем число попаданий Такеси возросло, однако опасности они не несли. Японец скорее толкал, чем бил, лишь несколько раз неплохо попав правыми оверхендом и апперкотом.

В итоге без нокдаунов всё же не обошлось. И неудивительно, что на свой счёт его записал именно Цзю. Да, назвать его полноценным не получается, ведь Иноуэ скорее поскользнулся, чем рухнул на канвас в результате пропущенного удара. Однако в статистике данный факт был отражён. Возможно, именно поэтому двое судей отдали австралийцу победу с разгромным счётом 120:107. Третий оказался чуть более благосклонен к спортсмену из Страны восходящего солнца и разглядел его превосходство в одном из раундов — 119:108. Тимофей выиграл 20-ю схватку в карьере и стал обладателем титулов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

В свете этого резонно задуматься, готов ли Цзю-младший к сражениям за титул чемпиона мира. По сути, битва с Иноуэ расценивалась как последний экзамен перед его переходом на новый уровень. Сам Тимофей признавался, что этот бой может стать для него последним в Австралии, и намекал на желание драться в США. И сейчас это кажется абсолютно своевременным шагом. Очевидно, что в родной стране ему не могут предоставить возможность биться с оппонентами топ-уровня. Сейчас это лишь сдерживает его развитие, но с течением времени может вызвать стагнацию и деградацию. И это не то, что нужно талантливому атлету, обладающему огромным потенциалом.

Вопрос лишь в том, созрел ли Тимофей для битв с Кастаньо и Чарло. Однозначный ответь дать непросто. Причина в том, что на протяжении последних полутора лет он не встречался с соперниками, способными заставить его продемонстрировать свой максимум. Как ни печально, но Хорн так и остался самым серьёзным испытанием в его карьере на данный момент, хотя впоследствии он ещё четырежды выходил на ринг. Деннис Хоган хоть и имел опыт встреч с топами, сам был не особо одарённым спортсменом, Боуин Морган и Стив Спарк суммарно продержались чуть более десяти минут, не доставил сложностей и Иноуэ. Да, японец достоял до гонга, но выглядел очень блекло.

Не может быть сомнений в том, что Цзю-младшему стоит перестать быть «домашним» бойцом и начать биться на крупнейших площадках Америки и Европы. А также в необходимости более грамотно подходить к подбору соперников. Но нельзя однозначно сказать, готов ли он биться с чемпионами. Возможно, более логичным будет организовать встречу с условными Эриксоном Лубином, Серхио Гарсией или Джеком Кулькаем. В рейтингах WBC и IBF они располагаются выше него и уж точно превосходят Иноуэ в плане мастерства. Победа над одним из них позволит ему адаптироваться в новых условиях и доказать, что он готов к охоте за поясом.

Хотя сам Цзю явно нацелился подраться с Кастаньо. После боя он обратился к аргентинцу и заявил, что идёт за ним. Но в этом случае он заметно рискует. Поражение сходу отбросит его на несколько лет назад и заставит вновь заняться коллекционированием скальпов андердогов. Возможно, правильнее не торопиться, а лишний раз проверить свои силы с классным бойцом.