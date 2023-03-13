Весь в отца: Тим Дзю побил Суперплохого и рвётся к мировым титулам Сын Кости Цзю одержал самую важную победу в карьере

Фото: EPA/TASS

В соцсетях обсуждают яркую победу австралийца Тимофея Цзю над бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Тони Харрисоном по прозвищу Суперплохой. Как этот результат отразится на карьере 28-летнего боксера — в материале NEWS.ru.

Убедительная победа

По своему статусу Тони Харрисон был самым опасным соперником в карьере Тимофея Цзю, несмотря на то что в чемпионском статусе провел лишь один бой. Харрисон сначала выиграл по очкам, а затем уступил нокаутом будущему абсолютному чемпиону мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермеллу Чарло.

До этого самым серьезным соперником Цзю можно было назвать Террелла Гаушу, который никогда не приближался даже к статусу претендента на титул, но оставался добротным спортсменом. Ему даже удалось отправить Тимофея в нокдаун и выявить немало технических пробелов.

На фоне конкурентного Гауши Харрисон практически растворился на ринге и напомнил о себе только успешными защитными действиями в шестом и седьмом раундах. До и после этого было тотальное преимущество Цзю, который сделал правильные выводы из предыдущего боя. Заключительная комбинация в девятом раунде насчитывала большее десяти силовых попаданий в голову Харрисона.

Фото: EPA/TASS Поединок за титул временного чемпиона в первом среднем весе между австралийцем Тимом Цзю и американцем Тони Харрисоном в Сиднее

Удивление вызывало ледяное спокойствие рефери Данрекса Тапдасана, который спокойно смотрел на «убийство» американца апперкотами, словно один-единственный Харрисон должен был ответить за всю политику Джо Байдена перед сыном прославленного российского спортсмена. Тапдасан отсчитал Тони нокдаун, но по глазам бывшего чемпиона мира понял, что тому уже хватит. В итоге Цзю одержал победу техническим нокаутом.

У Тимофея стала лучше работать голова. Грамотно была построена стратегия боя. Методично, спокойно, не торопясь оказал давление, к которому соперник был не готов. Результат налицо, — сказал NEWS.ru бывший чемпиона мира Константин Цзю.

Былые перспективы

До этого поединка Тимофей уже находился в статусе официального претендента на пояса, которые принадлежат Джермеллу Чарло. Их бой был запланирован на 28 января, но не состоялся из-за перелома руки американца.

Этим поединком Цзю заполнил паузу в карьере и получил полезный боевой опыт, показав, что теперь он точно готов к битве за пояса. Тимофей фактически не почувствовал сопротивления соперника.

Однако не нужно забывать, что Чарло — боец совершенно иного класса. Он не будет вести бой в удобной для Цзю манере, опираясь на канаты и застаиваясь на месте. Пассивная тактика Харрисона привела к тому, что 28-летний боксёр его полностью просчитал, а просчитать Джермелла — задача иного масштаба, потому что Чарло сам предпочитает прессинговать и давить соперников.

Причем американец уже встречался с боксерами, похожими на Тимофея. Если первая встреча с Брайаном Карлосом Кастаньо едва не обернулась поражением для Железного человека, то в реванше Джермелл снес аргентинца с ринга. Причем в настолько доминирующей манере, что южноамериканец спустя год остается пассивен и не ведет переговоров о новом бое.

Чарло — хороший и сильный соперник. К нему надо готовиться, использовать другую стратегию боя. Победить его? Никто не верил даже в то, что Тим победить может победить Харрисона. Во всяком случае, многие не верили в его возможности, — сказал Костя Цзю.

Фото: EPA/TASS Тим Цзю

Альтернативы

Если исключить совсем уж безумные ситуации, то помешать встрече Цзю и Чарло может только травма одного из боксёров. Тимофей травмам не подвержен, а новое повреждение Джермелла может вынудить WBO (Всемирная боксерская организация) лишить его титула чемпиона мира. И большим благом для американца будет, если дело ограничится только WBO.

Судьба возможного вакантного титула еще не решена. Цзю уже побил третьего номера организации — Харрисона. Самым логичным исходом стал бы бой с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, который занимает вторую строчку.

Однако учитывая политическую ситуацию, а также нежелание Константина Цзю видеть своего сына в боях с российскими спортсменами, менеджеры австралийского боксера могут попытаться вновь выйти на американский рынок и организовать бой с небитым Чарльзом Конуэллом. Как альтернатива для Тимофея — можно встретиться с Кастаньо.

В любом случае в 2023 году сын бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе обязан провести титульный поединок.