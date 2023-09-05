«Не слышал плохого мнения о Путине»: Джонсон о российском паспорте и Усике Большое интервью NEWS.ru с американским боксером о русских девушках, политике и Кличко

Фото: Christian Schroedter /Global Look Press

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон прославился после боев с такими соперниками, как Майк Тайсон, Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Он стал популярным среди россиян буквально недавно: в августе он вышел на взвешивание перед боем с Марком Петровским в футболке с изображением президента России Владимира Путина. В эксклюзивном интервью NEWS.ru 43-летний боксер рассказал, почему он получает российский паспорт, высказался о русских девушках, жизни в Самаре, а также предположил, сможет ли Усик баллотироваться в президенты Украины.

— Как и когда вы решили, что вам нужен российский паспорт?

— Я не помню точно день, но я разговаривал с моим менеджером Владимиром Хрюновым, мы обсуждали планы на будущее, актуальные дела. И он мне предложил такой вариант. Владимир сказал: давай сделаем тебе российский паспорт, это будет большое событие, тебе он пригодится, ведь ты живешь в России, работаешь здесь. Я сразу согласился, без раздумий. Тем более, что на моем старом паспорте уже не осталось места для новых виз.

— За несколько лет до вас российский паспорт получили два других известных бойца из США: Джефф Монсон и Рой Джонс. Обсуждали ли вы с ними свое решение?

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Шигабудин Алиев (Россия) и Кевин Джонсон (США) в поединке в рамках боксерского шоу на Красной площади, 2019 г.

— Я вообще ни с кем не обсуждал мое решение, даже моя семья не знала, я не такой человек, кое-что уже усвоил за последние годы: просто заткнись и делай то, что хочешь. Решил делать — делай. Я из Америки, там принято много болтать и мало делать. И мне повезло с Владимиром, мы знакомы уже много лет, он отличный партнер, один на миллион.

— Были ли среди ваших знакомых те, кто осудил вас за это решение?

— Нет, так как никто и не знал про мое решение с российским паспортом. Я не обзванивал всех своих знакомых и не хвастался этим. Несколько людей отреагировало на новости, которые они узнали из СМИ, я получил пару звонков из Англии и Германии, все ребята были за меня рады. Вот и все.

— Вы говорили, что больше всего в России вам нравится еда. Что именно?

— Мне нравится то, что в России нет генетически модифицированной еды. Для меня это самое важное, я этому аплодирую. В Штатах ты каждый раз волнуешься о том, что тебе предстоит съесть. Там все мясо — курица, говядина, свинина, — все генетически модифицированное. И поэтому я туда даже возвращаться не хочу.

— Вы также говорили о русских девушках. Что в них особенного по сравнению с девушками из США и других стран?

— Я встречался с двумя русскими девушками еще в период, когда жил в Германии. И вот в чем разница — в вайбе. В личностной связи. Она либо складывается, либо нет. Если она складывается, ты с этой девушкой строишь отношения. Если ты находишь девушку, которая тебя ценит, любит и уважает, ты готов за нее драться и делать все для нее. У меня складывался такой вайб с русскими, с ними все серьезно, и твоя собственная жизнь становится серьезнее и упорядоченнее.

— В СМИ писали, что вы живете в Самаре. Это правда?

— Да, я — самарец!

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press Кевин Джонсон

— Пробовали местное пиво? Оно одно из самых известных в России.

— «Жигули»! Конечно! Хотя мне любое пиво нравится, главное, чтобы оно было светлое. Если у меня есть бокал светлого пива — я доволен. Хотя не так часто выбираюсь куда-то в городе, потому что тренируюсь каждый день, по два раза.

— Чем жизнь в России отличается от жизни в США и в других странах?

— К жизни в любой стране нужно привыкнуть. В США бешеная ночная жизнь, города живут по ночам, в Германии не так, в Пуэрто-Рико люди живут в маленьких домиках целыми семьями с кучей родственников, девочки готовят и занимаются уборкой, все родственники в одном доме. В России своя атмосфера, она мне очень нравится, здесь приветливые люди, я уже давно знаком с русской культурой и привык к ней, получаю удовольствие от каждого дня в Самаре. Я всегда путешествовал и изучал новые культуры, бывал в огромном количестве стран и считаю это крайне важным делом.

— Вы вышли на взвешивание перед боем с Марком Петровским в футболке с изображением Путина и сказали, что едите, спите и занимаетесь любовью тоже в ней. Помогает ли майка с Путиным в постели?

— Ха-ха, она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но если серьезно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире. И я к нему отношусь именно так. Не хочу, чтобы эта моя шутка выглядела неуважительно. Но я действительно часто надеваю эту футболку из уважения к президенту России, люди со мной фотографируются, когда я ее ношу.

— Были ли на эту шутку какие-то неожиданные реакции? Из России или США.

— Нет! Мне никто ничего не написал непосредственно по поводу моей шутки о футболке Путина в постели. Так-то мне многие пишут в соцсетях, что-то комментируют, но вот именно на эту тему ничего не было.

— Как так вышло, что вы, будучи выходцем из США, стали поклонником президента России?

— Я люблю, когда говорят честно и называют вещи своими именами. Я сам такой же. Я в России бываю довольно регулярно уже 18 лет и не слышал плохого мнения о Путине.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

— Насколько в США популярна ваша точка зрения?

— Мне сложно сказать, ведь я не живу в США уже довольно много лет. Я просто не знаю, почти не общаюсь с людьми из Америки. К тому же я не люблю ругаться, не люблю негатив. Я потерял семь близких людей из-за COVID-19. И я устал от плохих эмоций и плохих новостей.

— Джефф Монсон — депутат российского парламента. Вы младше него на 12 лет, но и ваша спортивная карьера не слишком далека от завершения. Чем думаете заниматься после ее окончания?

— Есть много дверей, которые могут открыться после завершения карьеры. Их реально много, я разносторонний человек. Но пока не думаю о том, что будет после бокса: у нас с Владом есть план на ближайшие несколько лет. Я понимаю ваш намек по поводу политики, я ею интересуюсь, она влияет на весь мир, я глубоко в нее погружен. У меня брат в политике уже 15 лет, поэтому я хорошо знаю, как происходят эти процессы. Но пока не думал о том, чтобы стать политиком.

— Вы дрались и Майком Тайсоном (победили его в 2004 году) и с Виталием Кличко (2009-й). В одном из интервью вы говорили, что одиночный удар сильнее у Майка, но Кличко ломает соперников количеством. Кто победил бы в их поединке, если бы он состоялся году в 2003-м? Майк тогда уже был на спаде, а Виталий только поднимался.

— Это хороший вопрос. Мне это напоминает бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко в 2017 году. Результат получился сколь неожиданным (я ошибся в прогнозе), столь и логичным. Молодой боксер, находящийся на подъеме, разбивает ветерана. Это вопрос физики, кто просядет первым. И Майк, вероятнее всего, просел бы первым, если бы дрался с Виталием Кличко в 2003 году.

— Следили ли вы за Виталием Кличко после завершения им боксерской карьеры? Вы в курсе его политических дел?

— Нет, вообще не следил. Ничего не знаю о его политической карьере.

— Александр Усик заявил, что после боксерской карьеры хочет пойти в президенты Украины. Что вы думаете об Усике как о боксере и об этой его идее?

— Он просто отличный боксер, поднялся в тяжелый вес и крузеры (до 90,8 кг), это рискованно, но его скорость позволяет ему переигрывать даже таких монстров, как Энтони Джошуа. У него не такая острая техника, как у Бернарда Хопкинса и Флойда Мейвезера, но то, что Усик делает за счет своей скорости и интеллекта, он делает очень хорошо. А что касается Усика как президента Украины, это его страна, его нация, он за нее болеет. Если он хочет стать президентом, пусть становится, имеет на это право. Уверен, что у него это получится, нет ничего невозможного для него. Посмотрите на США: у нас бывшего президента Дональда Трампа обвиняют в различных преступлениях, но он хочет снова баллотироваться, и я абсолютно не удивлюсь, если его снова выберут.

— Состоится ли бой Усика с Тайсоном Фьюри?

— Тут все зависит от денег. Фьюри знает себе цену. Если какой-то промоутер выложит $100 млн за этот бой, то он состоится. Фьюри — чемпион, Усик — чемпион, им обоим должны очень хорошо заплатить. Пока не удалось договориться. Шли разговоры о бюджете в $80 млн, Усик хотел поделить — 40 на 40, а Фьюри сказал: я беру 60, а ты 20. Но Усик на это не согласился, я его могу понять, он — чемпион мира и тоже знает себе цену. Этот бой возможен хоть завтра, но боксеры не устраивают боев, их устраивают промоутеры, и они должны предложить условия, которые устроят обоих спортсменов.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Тайсон Фьюри

— И кто в нем победит?

— Фьюри, легко!

— Вы думаете?

— Я не думаю, я знаю! Это очень легкий бой для Фьюри. Элементарный, как открыть и закрыть шкатулку.

— В России есть много людей, разбирающихся в боксе, кто думает, что Усик может переиграть Фьюри, как он до этого переиграл Джошуа.

— Это невозможно. Нереально. Я поставлю $1000 на Фьюри и поспорю с любым на деньги. Фьюри победит легко, поверьте.

— Российских спортсменов из большинства видов спорта не допускают до международных турниров. У вас есть мнение на эту тему?

— Я узнал об этом только на прошлой неделе, когда тренировался в одном зале с некоторыми российскими бойцами. И я был в шоке, что сборная России отстранена от чемпионатов мира и Олимпиады. Это абсолютно несправедливо. Тем более что буквально на следующий день я смотрел теннисный матч, где украинская теннисистка играла с россиянкой. То есть некоторые виды спорта это допускают, но российские борцы и боксеры не выступают на мировом уровне. Почему? Я знаю, идут боевые действия, но какое отношения мои братья-боксеры к этому имеют? Никакого отношения. Они вообще ничего никому не сделали. Ни-че-го.

— В соцсетях часто можно видеть такое мнение: если не допускать россиян, то почему допускали американцев после вторжения США в Ирак в 2003 году? Насколько эта точка зрения логична?

— Я могу вспомнить те времена и привести другие примеры, когда случались военные конфликты, но спортсмены продолжали выступать. И они должны продолжать принимать участие в соревнованиях. Лишать атлетов, которые всю жизнь посвятили спорту и не имеют никакого отношения к развязыванию войн, возможности идти к своей мечте — это преступление. Если бы я принимал решения, я бы никогда этого не допустил. Если у меня есть проблемы с кем-то, то эти проблемы касаются только меня и того человека, всех непричастных нужно оставить в покое. Не нужно впутывать людей, которые не имеют отношения к проблеме. Эти ребята, боксеры, они просто тренируются, причем тренируются усердно каждый день. И даже если они проведут один год без соревнований, это уже невосполнимая потеря для их карьер. Это несправедливо.

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