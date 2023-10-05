«Бей петуха!»: 10 лет назад Поветкин и Кличко провели в Москве «бой века» Десять лет назад в Москве прошел супербой между боксерами Поветкиным и Кличко

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Поветкин и Владимир Кличко

Ровно десять лет назад в Москве состоялся главный бой в новейшей истории российского бокса. Тяжеловес Александр Поветкин спорил с украинцем Владимиром Кличко за титулы по пяти престижным версиям, но потерпел фиаско. NEWS.ru вспоминает об обстоятельствах одиозного боя, а также о событиях, которые его окружали.

Что предшествовало поединку

Разговоры о возможной встрече Кличко с Поветкиным начались в 2008 году, после того как россиянин стал претендентом на титул по версии IBF, которым владел украинец. Однако по разным причинам проведение поединка несколько раз откладывалось. Окончательное решение об организации встречи было принято в октябре 2012 года. Поветкин на тот момент был лучшим российским тяжеловесом и претендовал на пояса по версиям WBA super, IBF, WBO, IBO и по версии журнала The Ring. Титулами владел Кличко.

Атмосфера перед встречей была напряженной, но вполне доброжелательной. Спортсмены уважительно относились друг другу, обошлись без треш-тока и разговоров о политике. Яркий пример доброжелательности — момент на пресс-конференции. Журналист спросил у обоих боксеров, болеют ли они друг за друга. Александр ответил:

«Я вообще считаю, что Россия, Белоруссия и Украина — единый народ, поэтому да, обязательно болею за Владимира».

Кличко согласился с этим и тоже сказал, что болел за Александра в его предыдущем бою с Анджеем Вавжиком и был рад, что Саша так уверенно победил.

А еще Владимир говорил, что после того как годом ранее (в 2012-м) его брат Виталий провел в Москве защиту титула чемпиона мира в бою с Мануэлем Чарром, провести свой бой в Москве было мечтой, и эта мечта сбывается.

А спустя несколько недель в Киеве начался Евромайдан, после чего отношения между странами резко ухудшились и больше никогда не возвращались на уровень начала осени 2013 года.

Сколько заработали боксеры

Организовать встречу предложил глава группы компаний МИЦ и глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский, который пообещал боксерам сумасшедший призовой фонд в размере $23 млн. По правилам WBA сумму распределяли исходя из формулы 75% на 25% в пользу Кличко, то есть украинец должен был получить чистыми $17,4 млн. Сторона Владимира, который прежде никогда не получал столько за один бой, сначала не поверила организаторам и потребовала стопроцентную предоплату.

«Я, конечно, благодарен людям, которые так переживают за мои деньги. Но поверьте мне, я не бросаюсь ими просто так, есть определенная причина для этого. Я хотел, чтобы этот бой прошел в Москве, мне это было надо. Это инвестиции не в бой, это инвестиции в несколько последующих действий, в целую череду событий», — рассказывал Рябинский Sports.ru.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Поветкин и Владимир Кличко

Сколько людей посмотрели бой

Бой показывали более чем в 150 странах, а права на трансляцию купили несколько телеканалов мирового масштаба, среди которых американский HBO и немецкий RTL. Рябинский заявил что его компания только на продаже телеправ отбила около $20 млн.

Бой Поветкина и Кличко стал самым рейтинговым спортивным событием года на российском телевидении, по оценкам специалистов его посмотрели около 23 млн человек. Примерно такая же телеаудитория была у поединка и на Украине.

Бой проходил в спорткомплексе «Олимпийский», вместимость которого сократили с 30 до 16,5 тысячи зрителей, чтобы у всех болельщиков был хороший обзор. Стоимость билетов составляла от 1200 до 150 тысяч рублей, они были раскуплены за несколько часов. В день поединка цена у перекупщиков доходила до $20 тысяч, что по курсу на октябрь 2013-го равнялось примерно 640 тысячам рублей.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Поветкин и Владимир Кличко

Как сложился бой

Надежды российских болельщиков, а также нейтральных поклонников бокса, которые хотели увидеть конкурентный и остросюжетный бой, не оправдались. Кличко умело использовал превосходство в росте, не подпускал соперника близко и постоянно выбрасывал точные джебы левой рукой. Обладающую нокаутирующей силой правую руку украинец практически не задействовал. Поветкин пытался сокращать дистанцию, но увязал в клинче с Кличко, после которого россиянину приходилось все начинать сначала.

По ходу боя Поветкин несколько раз оказывался в нокдауне, притом что до встречи с Кличко с ним этого ни разу не происходило в профессиональной карьере. Несмотря на это россиянин выстоял все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Кличко, и это решение ни у кого не вызвало вопросов. Украинец в очередной раз успешно провел защиту титула.

Большинство болельщиков на трибунах неистово поддерживали Поветкина. Некоторые из них находились рядом с микрофонами комментаторов, поэтому в эфир пробивались отдельные выкрики. Среди них был повторившийся неоднократно возглас «Бей петуха!», который, по версии большинства присутствовавших журналистов, принадлежал брату Поветкина Владимиру.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Поветкин и Владимир Кличко

Как сложилась дальнейшая карьера боксеров

Кличко после победы над Поветкиным еще три раза успешно защитил свои титулы. В течение двух лет он нокаутировал австралийца Алекса Леапаи и болгарина Кубрата Пулева, а также победил единогласным решением судей американца Брайанта Дженнингса. В ноябре 2015-го украинец утратил титулы, проиграв судейским решением британцу Тайсону Фьюри.

Спустя полтора года Кличко при 90 тысячах зрителей провел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне бой с другим представителем Великобритании — Энтони Джошуа. Украинец снова проиграл, на этот раз нокаутом в 11-м раунде. Тот бой стал для него последним в профессиональной карьере. На тот момент Владимиру был 41 год.

Поветкин после поражения от Кличко выдал серию из восьми побед подряд, среди побежденных соперников был украинец Андрей Руденко, а также топовые на тот момент боксеры Карлос Такам, Мануэль Чарр, Майк Перес и Мариуш Ваш.

Александр завоевал титулы WBC Silver, WBO International и WBA Continental, но в 2018-м споткнулся на том же Джошуа. Британец оформил нокаут в седьмом раунде. После этого Поветкин провел еще четыре боя, в двух последних ему противостоял британец Диллиан Уайт. Соперники обменялись нокаутами: сначала победил россиянин, а в реванше — его соперник. С тех пор Александр на ринг не выходил. Официально об окончании карьеры боксер объявил летом 2021 года, однако после этого несколько раз говорил о желании вернуться на ринг.

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