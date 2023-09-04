Боксер Кевин Джонсон назвал победителя боя Усик — Фьюри Боксер Кевин Джонсон: «Фьюри победит Усика легко»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тайсон Фьюри легко победит Александра Усика, если их бой состоится. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал американский боксер Кевин Джонсон. Он готов поставить на британца деньги.

Кто победит? Фьюри, легко! Это очень легкий бой для Фьюри. Элементарный, как открыть и закрыть шкатулку. Может ли Усик выиграть по очкам? Это невозможно. Нереально. Я поставлю $1000 на Фьюри и поспорю с любым на деньги. Фьюри победит легко, поверьте, — сказал Джонсон.

Он добавил, что этот бой состоится, если промоутеры смогут организовать призовой фонд в 100 млн.

Фьюри — чемпион, Усик — чемпион, им обоим должны очень хорошо заплатить. Шли разговоры о бюджете в $80 млн, Усик хотел поделить — 40 на 40, а Фьюри сказал: я беру 60, а ты 20. Но Усик на это не согласился, я его могу понять, он — чемпион мира и тоже знает себе цену. Этот бой возможен хоть завтра, но боксеры не устраивают боев, их устраивают промоутеры, и они должны предложить условия, которые устроят обоих спортсменов, — сказал Джонсон.

36-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, 35-летний Фьюри — обладатель чемпионского пояса по версии WBC. Украинец выиграл 21 бой из 21 в карьере (13 — нокаутом). У Фьюри есть одна ничья при 33 победах, 24 — нокаутом.

Ранее сообщалось, что Джонсон решил получить российский паспорт и взял себе новое имя в честь президента России. Теперь американца зовут Кевин Владимирович. По его словам, после этого шага он ощущает себя полностью русским.